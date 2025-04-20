Yeni Delhi'de Bina Çöktü: 11 Ölü, 11 Yaralı

YENİ DELHİ, 20 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin kuzeydoğusunda yer alan Mustafabad bölgesinde cumartesi günü erken saatlerde çok katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Binanın çökmesinin ardından Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), itfaiye ekipleri, polis ve yerel halkın katılımıyla oluşturulan kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları ve hayatını kaybedenleri çıkarmak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, binanın yerel saatle 02.39'da aniden çöktüğü görüldü.

Yetkililer, olay anında binada uyumakta olan 22 kişinin enkaz altında mahsur kaldığını bildirdi.

Delhi Belediye Şirketi yetkilileri, yerel basına yaptıkları açıklamada binanın yaklaşık 20 yıllık olduğunu belirtti.

Binanın çökme nedeni belirlenmeye çalışılıyor.