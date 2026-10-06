Yeni Delhi'de muhalefet vekilleri Seçim Komisyonu'na yürüdü, gözaltılar var

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de muhalefet partilerinin milletvekilleri, seçmen listelerinin güncellenmesi nedeniyle Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifası talebiyle protesto düzenledi.

Muhalefet partileri, Kumar'ın başında bulunduğu Seçim Komisyonunu, seçmen kayıtlarını Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) lehine değiştirmekle suçluyor.

Kumar'ın istifasını isteyen muhalefet partilerinin milletvekilleri, Modi aleyhine slogan atarak Parlamento binasından Seçim Komisyonu binasına yürüdü.

Yetkililer yürüyüşü bariyerlerle engelledi, bölgedeki yolları kapattı ve seyahat uyarısı yayımladı.

Yürüyüş sırasında, aralarında Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi ve Priyanka Gandhi'nin de bulunduğu bazı milletvekilleri kısa süreliğine gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı.

Kongre Partisi lideri Gandhi, yürüyüş öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gyanesh, iş bitti kardeşim. İstifa etme zamanı." ifadelerini kullandı.

Seçim Komisyonu ve hükümet, usulsüzlük iddialarını reddederken BJP ise bugün yaptığı açıklamada muhalefetin iddialarını "tamamen yanıltıcı" olarak nitelendirdi.

Seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulanıyor

Hindistan, geçen yıl Bihar eyaletindeki seçimler öncesinde seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulamasını başlattı. Uygulama, daha sonra eyaletlerin çoğuna ve federal yönetimdeki bölgelere yayıldı.

Seçim Komisyonuna göre, revizyon mükerrer ve uygun olmayan seçmen kayıtlarının silinmesini, uygun seçmenlerin ise listelerde kalmasını amaçlıyor.

Muhalefet, uygulamanın seçmenlerden temin edilmesi zor belgeler istediğini, bunun milyonlarca seçmenin listelerden çıkarılması riskini doğurduğunu savunuyor. Bazı bölgelerde seçmen kütüklerinin yüzde 30'a kadar küçülebileceği belirtiliyor.