Yeni Delhi\'deki Yangında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

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YENİ DELHİ, 16 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Perşembe günü bir boya fabrikasında çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Yerel itfaiye teşkilatından üst düzey bir yetkili Cuma sabahı yaptığı açıklamada, cesetlerin tanınmayacak hale gelmesi nedeniyle ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini söyledi. Yetkili, "Hayatını kaybedenlerin tamamı fabrika işçisiydi" dedi.

Kazada aralarında bir Delhi polisi ve iki kadının da bulunduğu dört kişi yaralandı. Yaralılar yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Yangın Delhi'nin kuzeybatısındaki Bhorgarh bölgesinde bulunan bir boya üretim fabrikasında çıktı. Fabrika, bir yerleşim bölgesinin bitişiğinde yer alıyordu. Civarda bulunan evlerin üzerinde yüksek alevler görüldü. İtfaiye personelinin yangını söndürmesi en az dört saat sürdü.

Görgü tanıkları, yangının civardaki ev ve dükkanları sarmasının ardından büyük patlamalar duyulduğunu söyledi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.