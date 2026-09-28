Yeni Demokrasi Atina'daki iki ofis saldırısını kınadı, Loverdos korkmadığını söyledi

Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin Atina'daki iki ayrı ofisine saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, 27 Eylül'de Atina'nın Kipseli semtinde Yeni Demokrasi'nin parti teşkilatı ofisinin kimliği belirlenemeyen kişilerce hedef alındığı belirtildi.

Saldırganların ofisin camlarını kırdığı ve girişine boya attığı kaydedildi.

Haberlerde, aynı gün akşam saatlerinde ise Yeni Demokrasi mensubu ve eski bakan Andreas Loverdos'un Atina'nın Dafni semtindeki siyasi ofisine boya atıldığı bildirildi.

Loverdos, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Onlardan korkmuyorum, yılmıyorum." ifadesini kullandı.

Yeni Demokrasi tarafından yayımlanan açıklamada, siyasi şiddet ve yıldırma girişimlerinin kabul edilemez olduğu belirtilerek diğer siyasi partilere de benzer saldırıları kınama çağrısında bulunuldu.

Partinin açıklamasında, "Demokrasimiz terörize edilemez." ifadesine yer verildi.