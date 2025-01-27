Yeni Dizi: Başka Bir Gün 30 Ocak'ta Başlıyor

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Ay Yapım'ın yeni dizisi "Başka Bir Gün", 30 Ocak'ta ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ay Yapım'dan yapılan açıklamaya göre, BBC'nin sevilen dizisi "Keeping Faith"in uyarlaması olan "Başka Bir Gün"ün senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme aldı.

Yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizinin başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı yer alıyor.

Dizi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya bulunuyor.