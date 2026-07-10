Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Kapora Tuzağı

Sosyal medyada 'Para Babası (Said Yalım)' adıyla paylaşılan bir videoda, ikinci el araç alım satımında kullanılan yeni bir dolandırıcılık yöntemine dikkat çekildi. Videoda, dolandırıcıların kapora gönderme bahanesiyle mobil bankacılık uygulamalarındaki 'para iste' özelliğini kullandığı, son dönemde ise vatandaşları ikna etmek için noter adını da işin içine kattıkları ifade edildi.

Dolandırıcılık yöntemine göre, ilan sitelerinde araç satış ilanlarını bulan kişiler satıcıyla iletişime geçiyor. Pazarlık sürecinin ardından kapora aşamasına gelindiğinde ise 'Kaporayı gönderdim ancak sistem değişti. Paranın hesabınıza geçmesi için bankanızdan gelecek bildirimi onaylamanız gerekiyor' deniliyor. Bu sırada satıcının telefonuna gerçekten de bankadan bir bildirim geliyor. Ancak bildirimi onaylayan kişi hesabına para almak yerine kendi hesabından dolandırıcının hesabına para göndermiş oluyor.

Bunun nedeni ise mobil bankacılık uygulamalarında yer alan 'başka bankadan para iste' özelliğinin kötüye kullanılması. Normal şartlarda aile bireyleri veya tanıdıklardan para talep etmek amacıyla geliştirilen sistem, dolandırıcılar tarafından farklı bir amaçla kullanılıyor. Bildirimde yer alan açıklama kısmında 'kapora', 'kapora onayı' gibi ifadeler bulunduğu için birçok kişi işlemi para tahsilatı sanarak onaylıyor.

Sosyal medyada yapılan uyarıya göre dolandırıcılar, yöntemin daha inandırıcı görünmesi için artık noter adını da kullanıyor. Kendilerini noter görevlisi gibi tanıtan kişiler, işlemin tamamlanabilmesi için bankadan gelen bildirimin onaylanması gerektiğini söyleyerek vatandaşları ikna etmeye çalışıyor. Uzmanlar ise mobil bankacılık uygulamalarından gelen bildirimlerin içeriği dikkatlice okunmadan hiçbir işlemin onaylanmaması gerektiğini vurguluyor. Özellikle ikinci el araç satışlarında 'kapora', 'para iste', 'işlem onayı' veya noter adına yapılan yönlendirmeler karşısında dikkatli olunması ve şüpheli durumlarda bankayla iletişime geçilmesi öneriliyor.