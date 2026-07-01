Yeni Ekonomi Paketi TBMM'ye Sunuluyor - Son Dakika
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Yeni Ekonomi Paketi TBMM'ye Sunuluyor

01.07.2026 11:17
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En düşük emekli maaşları artacak, turizm ve sinemaya destek verilecek. Öğrenci affı teklifi de var.

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - TBMM'ye, en düşük emekli maaşının artırılması ile turizm ve sinema sektörüne destekler içeren yeni bir "ekonomi paketi" sunulması planlanıyor. AK Parti'nin çalışmalarını sürdürdüğü ekonomi paketi ile üniversiteden atılanların eğitimlerine dönebilmesine yönelik kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması, NATO Zirvesi'nin ardından görüşmelerinin tamamlanarak yasalaştırılması için planlama yapılıyor. Ayrıca, yurt dışında yaşayan ve bulundukları ülkede askerliğini yapan çifte vatandaşlara askerlik muafiyeti getirilmesine yönelik düzenleme üzerinde çalışılıyor.

AK Parti, TBMM bu ay sonunda tatile girmeden önce çıkarılması planlanan iki kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmak için çalışma yürütüyor.  Ağırlıklı olarak ekonomiyle ilgili düzenlemeler içeren ve 25-30 maddeden oluşması öngörülen yeni "mali torba" kanun teklif taslağına göre, dijital platformların yaygınlaşması nedeniyle seyircisi azalan sinema sektörüne destek verilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak. Ayrıca ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgedeki savaştan etkilenen turizm sektörüne ilişkin de çeşitli destekler planlanıyor. Bu konuyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, senarist ve yönetmen Birol Güven ile birlikte TBMM AK Parti Grup Başkanlığı'nı ziyaret ederek, görüşmelerde bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ARTIŞ İÇİN ENFLASYON ORANI BEKLENİYOR

Torba ekonomi paketinde, en düşük emekli maaşlarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak. Emeklilerin maaş artış oranları için gözler  TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranına çevrildi. Böylece yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranı da belli olacak. En düşük emekli aylığı olan 20 bin liraya yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu yasal düzenlemenin, şu anda üzerinde çalışılan ekonomi paketinde yer alması öngörülüyor.

TBMM'de son yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı SSK ve Bağkur'lular için 1 Ocak 2026 itibarıyla 20 bin TL olarak belirlenmişti. SSK ve Bağ-Kur ile memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranları birbirinden farklılık gösteriyor. En düşük emekli aylığına yapılacak zam oranının henüz belirlenmediği, bu iki kesimden hangisine yüksek zam yapılacaksa o oranın esas alınması planlanıyor. En düşük emekli aylığına "refah payı" artışı yapılıp yapılmayacağı ise henüz netleşmedi.

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILACAK

AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ekonomi paketinde, Karayolları, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Sivil Havacılıkla ilgili maddeler yer alacak. İdari para cezalarına ilişkin düzenlemeler öngörülen pakette, önümüzdeki sonbahar aylarında yürürlüğe girmesi gereken hükümlere yer verilecek.

YURT DIŞINDA ASKERLİK YAPAN ÇİFTE VATANDAŞLARA MUAFİYET

AK Parti yurt dışında yaşayıp bulunduğu ülkede askerlik görevini yerine getiren çifte vatandaşların Türkiye'de askerlikten muaf tutulmasına yönelik yapılması için çalışma yürütüyor. AK Partili yetkililer, "Bu konuda talep var. Şu anda üzerinde konuşuluyor. Bazı ülkelerde askerlik yok. Dolayısıyla konu üzerinde çalışılacak" ifadelerini kullandı. "Bedelli askerlik" uygulaması olduğunun hatırlatılması üzerine yetkililer, "Bedelli veya kısa dönem fark etmiyor. Çifte vatandaşsa ve bulunduğu ülkede askerlik yapmışsa, 'iki ülkede neden askerlik yapayım' gibi bir durum ortaya çıkıyor. Henüz bu konu üzerinde çalışılıyor" diye konuştu.  Bu konudaki çalışmanın netleşmesi halinde düzenlemenin önergeyle şu anda TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan TSK ile ilgili kanun teklifine eklenebileceği veya torba kanun teklifinde yer alabileceği belirtildi Ekonomiyle ilgili torba kanun teklif taslağına son şeklinin verilerek bu hafta TBMM'ye sunulması planlanıyor.

ÖĞRENCİ AFFI TEKLİFİ DE SUNULACAK

Öte yandan, AK Parti uzun süredir üzerinde çalışılan, üniversitelerden atılanların eğitimlerine dönebilmelerine yönelik "öğrenci affı" ile ilgili teklifi de sunma aşamasına geldi. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklikler öngören ve 30 civarında maddeden oluşacak kanun teklifi taslağında, son kanunun çıktığı 2022'den sonra üniversitelerden atılanların yeniden üniversitelere dönebilmesine ilişkin hükümler yer alıyor. Bu kapsamda, yasal süresi içinde mezun olamayıp son sınıftan atılanların yeniden eğitimlerine devam etmelerine de imkan sağlanacak.

AK Parti, hem ekonomiyle ilgili torba kanun teklifinin hem de öğrenci affına ilişkin kanun teklifinin cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulmasını, böylece komisyonda görüşülmesi için gerekli yasal sürenin tamamlanmasını ve gelecek hafta NATO Zirvesi nedeniyle çalışmayacak olan TBMM'de zirveden sonra tekliflerin görüşmelerine başlanmasını planlıyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Ekonomi Paketi TBMM'ye Sunuluyor - Son Dakika

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