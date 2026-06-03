Yeni Enerjili Araçlar Orta Asya'ya Taşınıyor

GUİYANG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da bulunan bir demiryolu lojistik merkezinde JSQ tipi yük trenine yüklenen yeni enerjili araçlar, 3 Haziran 2026.
Yerli üretim 261 adet yeni enerjili araç yüklü ilk JSQ tipi yük treni, Orta Asya'ya gitmek üzere çarşamba günü Guiyang'dan yola çıktı.
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı üzerinden çıkış yapacak trenin 15 günde Kazakistan'a ulaşması bekleniyor.
JSQ tipi yük treni, satışa sunulacak otomobillerin taşınması için özel olarak tasarlandı. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)
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