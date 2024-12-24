Yeni Fasiküller ile Süreç Odaklı Öğrenme

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik, yeni müfredatta yer verilen "süreç odaklı" öğrenme çıktılarına uygun Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerinden yeni fasiküller hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde ölçme ve değerlendirme yöntemleri, öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel durumlarına göre çeşitlendirilebilecek yapıda kurgulandı.

Bu bağlamda, öğrencilere, bilgi ve becerilerin ölçülmesi ile değerlendirilmesinde günlük yaşamla ilişkili, uzak ya da yakın çevrelerinde karşılaşabilecekleri problemlere dair görevleri içeren, yargısal nitelik taşımayan ve motive edici geri bildirimler verilmesinin amaçlandığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde, süreç odaklı sınıf içi ölçme ve değerlendirme temele alındı.

Bu kapsamda ilk olarak 22 Kasım'da paylaşılan etkinlik fasiküllerinin ikincisi yayımlandı.

Yeni müfredatta yer alan öğrenme çıktılarına uygun Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerinden hazırlanan fasiküllerde, öğrencilerin Türkçe dört dil becerilerini geliştirmeye ve öğrenme çıktılarına yönelik etkinlikler yer aldı. Ayrıca fasiküllerde, süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici değerlendirme etkinliklerine yer verildi.

Fasiküllere, Bakanlığın internet adresinden ulaşılabiliyor.