Yeni Filmler Bu Hafta Vizyona Giriyor

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(ANKARA)- Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 10 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında Marvel evreninden ve başrollerini Harrison Ford ile Antony Mackie'nin paylaştığı "Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya" ile serinin 4'üncü filmi olan ve romantik komedi türündeki "Bridget Jones Onun İçin Çıldırıyor" yer alıyor. Ayrıca başrollerinde Joaquin Phoenix ve Scarlett Johansson'un olduğu "Her" filmi de yeniden izleyicisiyle buluşacak.

İşte o filmler:

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya

Film, Kaptan Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Thaddeus Ross ile tanıştıktan sonra uluslararası bir krizle karşı karşıya kaldığı sürece odaklanıyor.

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yönetmen: Julius Onah

Oyuncular: Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez

Bridget Jones Onun İçin Çıldırıyor

Serinin 4'üncü filmi olan bu yapım, kocasının ölümünün ardından flört piyasasına geri dönen Bridget Jones'un hikayesini anlatıyor. 50 yaşında olan Bridget Jones'un, senarist olarak harika bir işi, babasız da olsa küçük bir ailesi ve yeni bir erkek arkadaşı var. Ancak Jones'un hayatında sorun yaratan tek şey sevgilisinin kendisinden yirmi yaş daha genç olması değidir.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Michael Morris

Oyuncular: Renée Zellweger, Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall

Her

Film, uzun bir ilişkiden kalbi kırık bir şekilde çıkan yazar Theodore'un, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan bir işletim sistemiyle olan alışılmadık ilişkisine odaklanıyor.

Tür: Dram, Romantik, Bilim Kurgu

Yönetmen: Spike Jonze

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams

Aşk Sadece Bir An

Film, arkadaşının ricası üzerine onun yerine taksiye çıktığı gün hayatının aşkı Hayal ile tanışan Rüzgar'ın geçmişinin, ikilinin arasındaki aşkı çıkmaza sokmasını anlatıyor.

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Mustafa Kotan

Oyuncular: Emirhan Çakal, Berfin Nilsu Aktaş, Gonca Vuslateri

C Takımı 2

Film, İstanbul'u terk etmek zorunda kalan ekibin bir ağanın parasını çalıp kızını kaçırdıktan sonra Kastamonu'da yaşadıklarına odaklanıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Ömer Kurt

Emmanuelle

Emmanuelle'in iş için Hong Kong'a gitmesinin ardından Gizemli Kei ile tanışmasıyla yaşadığı sürece odaklanıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Audrey Diwan

Oyuncular: Noémie Merlant, Will Sharpe, Naomi Watts

Varlık

Film, banliyöye taşınan bir ailenin orada kendilerinin yalnız olmadıklarını fark etmeleriyle başlayan korku dolu süreci anlatıyor

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Lucy Liu, Chris Sullivan, Callina Liang

Zeccac

Yaren küçük bir kasabada öğretmenlik yapmaktadır. Burak ile evlenmek üzere olan Yaren, evlenmeden önce en yakın arkadaşı olan Aysel'in ortadan kaybolması ile büyük bir şok yaşar. Bilmediği gerçek, canından çok sevdiği eşi Burak, Aysel'i karnındaki bebeği ile birlikte öldürmüştür. Çok zengin olan Burak evlendikten sonra iflas ettiği için derme çatma bir baba evine yerleşmiştir. Psikolojisi alt üst olan Yaren'e bir musallat başlamıştır. Gittikçe kötüye giden evlilik ve büyüyen sorunlar içinden çıkılmaz hal almaya başlarken musallat son evreye geçer ve evin kapısından içeriye girer. Korku dolu anlar başlarken gizli gerçeklerin ardındaki daha gizli gerçekler ortaya çıkar.

Tür: Korku

Yönetmen: Anastasiya Budakva

Oyuncular: Mustafa Koçak, Melike Vural, Irmak Horan

Zatonya

Zatonya, hareketli ve huzurlu bir kasabadır. Ancak kasabanın mucidi Sırrı Usta, yeni icadıyla yanlışlıkla boyutlar arası bir kapı açar ve kasaba halkının bir kısmını modern, kaotik bir dünyaya sürükler. Neon ışıklı, dev gökdelenlerle dolu bu dünyada, Lidyalı Emmi fırsatçılığıyla ticari çıkarlarını düşünürken, Tunç ve Fikri yeni düzene uyum sağlamaya çalışır. Ancak gelecekten geldiğini söyleyen Heymen isimli gizemli kişi, işlerin daha da karmaşık hale gelmesine sebep olur. Zatonya halkı, kendi dünyalarına dönmek ve tarihlerini korumak için mücadele ederken hem bireysel hem de toplumsal değerlerini sorgular. Alışık olmadıkları bu modern dünyanın içinde kendi yollarını bulmaya çalışan ekip Sırrı Usta'nın önderliğinde unutulmayacak bir maceraya atılır.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Mustafa Öztürk

Yarasaların İstilası: Değirmen

Filmde, yarasaların insanlıktan intikam almak için bir değirmenin olduğu bölgeye musallat olması anlatılıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Gani Rüzgar Şavata

Oyuncular: Gani Rüzgar Şavata, Neslihan Acar, Yalçın Dümer

Kutup Köpekleri 2

Film, Kuzey Kutup Bölgesi'nin sevimli kasabası Taigasville'de Swifty, P.B, Jade ve dostlarının yeni macerasını anlatıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Luca Scanferla