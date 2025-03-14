Yeni Güvenlik Sistemleri Motorlu Araçlarda Uygulanacak

(ANKARA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan motorlu araçlardaki yeni güvenlik sistemlerine ilişkin esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme, akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulumu ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemiyle motorlu araçlardaki teknik düzenlemeler belirlendi.

Motorlu araçlarda yeni güvenlik sistemlerine ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2024 yılında yürürlüğe giren "Olay Veri Kaydedici Sistemine" yönetmeliğinin devamı niteliğinde yayınlanan düzenlemeyle motorlu araçlardaki dikkat uyarı sistemi ve alkol kilidine ilişkin teknik özelliklerin şartları beirlenmiş oldu.

Düzenlemeyle birlikte motorlu araçlarda beş farklı güvenlik sistemi oluşturulacak. Yönetmelikle birlikte akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar belirlendi.

Yönetmeliğe göre, yeni düzenleme, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)'in 4 üncü maddesinde tanımlanan, M ve N kategorisindeki motorlu araçlar ile bu araçlar için tasarlanan ve imal edilen aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsayacak.

Yürürlüğe giren düzenlemeyle bazı araçlarda sürücüye alkol testi uygulanarak testin sonucuna göre araç uyarı verecek. Alkol oranın yüksek çıktığı sürücülerde araç otomatik olarak çalıştırılamaz duruma geçecek.