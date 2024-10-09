Yeni Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de

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(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı tarafından Adli yargı hakimi ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adli yargı hakimi ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca 08.10.2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, atanmalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanılığı İmzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna Göre: Kürşat Boyvat Sinop Ayancık ilçesi Hakimliği'ne, Nihan Özden Şırnak Beytüşebap ilçesi Hakimliği'ne ve Ebru Kilit Bingöl Keği ilçesi Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.