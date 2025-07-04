Yeni Hava Kargo Rotası Urumqi ile Niş Arasında

URUMQİ, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi ile Sırbistan'ın Niş kenti arasında yeni bir uluslararası direkt hava kargo rotası perşembe günü faaliyete geçti.

Urumqi'den kalkan Boeing 767-300F tipi kargo uçağı, 52,71 ton e-ticaret ürünüyle Sırbistan'ın üçüncü büyük kenti Niş'e doğru havalandı. Bu uçuşla Xinjiang ile Sırbistan arasındaki ikinci direkt hava kargo rotası hizmete girmiş oldu.

Sırbistan'ın güneyinde ve Balkan Yarımadası'nın merkezinde yer alan Niş, Doğu ve Batı Avrupa'yı birbirine bağlayan stratejik bir ulaşım merkezi konumunda bulunuyor.

Haftada iki kez hizmet verecek olan yeni rota, özellikle sınır ötesi e-ticaret ürünlerinin taşınmasına odaklanarak Sırbistan ve çevresindeki pazarlara hizmet verecek.

Ocak-haziran döneminde Xinjiang, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 700'lük keskin bir artışla 47.400 ton uluslararası yükün taşındığı 26 uluslararası kargo rotası işletti.