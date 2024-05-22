Yeni Kaledonya'da Okullar Kundaklandı ve Yağmalandı - Son Dakika
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Yeni Kaledonya'da Okullar Kundaklandı ve Yağmalandı

Yeni Kaledonya\'da Okullar Kundaklandı ve Yağmalandı

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da şiddet olayları devam ederken, başkent Noumea'nın Belediye Başkanı Sonia Lagarde, iki okulun kundaklandığını ve bir okulun yağmalandığını belirtti. Ayrıca, bir iş yeri ile bir otomobil bayisinde 300 aracın kundaklandığı bildirildi. Yeni Kaledonya'ya yönelik benzeri görülmemiş bir siber saldırı düzenlendiği ve saldırının arkasındaki IP adreslerinin çoğunun Rusya menşeli olduğu da açıklandı. Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkarak şiddet eylemleri gerçekleştiriyor.

22.05.2024 11:19
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Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da iki okul kundaklandı, bir okul yağmalandı.

Yeni Kaledonya'da şiddet olayları devam ederken, başkent Noumea'nın Belediye Başkanı Sonia Lagarde konuk olduğu BFMTV kanalında Ada'daki son gelişmeleri anlattı.

Lagarde, Noumea'da gecenin sakin geçmediğine işaret ederek, Ada'da iki okulun kundaklandığını ve bir okulun yağmalandığını belirtti.

Büyük bir iş yeri ile bir otomobil bayisinde 300 aracın kundaklandığını aktaran Lagarde, Ada'ya gelecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Kongre'yi toplamaması çağrısında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, dün Yeni Kaledonya'ya yönelik benzeri görülmemiş bir siber saldırı düzenlendi.

Ciddi hasarlara sebebiyet verilmeden durdurulan saldırının arkasındaki IP adreslerinin çoğunun Rusya menşeli olduğu aktarıldı.

Süreç

Yeni Kaledonya'da, Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları 13 Mayıs'tan itibaren harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın farklı noktalarında şiddet olaylarının tırmanmasının ardından bölgeye polis ve jandarma sevk etmeye başlamıştı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmen sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için, Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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