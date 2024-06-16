Yeni Kaledonya'daki Uluslararası Havalimanı Yarından İtibaren Hizmete Açılıyor

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Fransa'nın Hint Pasifik bölgesinde bulunan kolonisi Yeni Kaledonya'daki olayların ardından haftalardır kapalı tutulan uluslararası havalimanının yarından itibaren hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Bağımsızlık yanlılarının Fransız hükümetinin seçimlerde yerli halkın etkisini azaltmaya yönelik anayasal reform girişimine karşı başlattığı olayların birkaç hafta devam ettiği Yeni Kaledonya Cumhuriyeti adıyla bilinen kolonideki Fransız Yüksek Komiserliği, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ada'nın başkenti Noumea'da bulunan ve Yeni Kaledonya'yı Sydney, Tokyo, Singapur gibi diğer Pasifik başkentlerine bağlayan Tontouta Uluslararası Havalimanının yarın yeniden hizmete açılacağı belirtildi.

Fransız Yüksek Komiserliği ayrıca "normal hayata kademeli dönüşü" kolaylaştırmak amacıyla saat 18.00'de başlayan sokağa çıkma yasağının süresinin 2 saat kısaltılarak saat 20.00'den itibaren uygulanacağını açıkladı.

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları 13 Mayıs'tan itibaren harekete geçmişti. Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye polis ve jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ada'da yaşanan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.