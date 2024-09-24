Yeni Kaledonya İçin Bağımsızlık Gösterisi - Son Dakika
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Yeni Kaledonya İçin Bağımsızlık Gösterisi

Yeni Kaledonya İçin Bağımsızlık Gösterisi

Fransa'da yapılan protestolarda, Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığı ve Kanakların hakları savunuldu.

24.09.2024 21:46
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Fransa'nın başkenti Paris'te, ülkenin Hint-Pasifik'teki sömürgesi Yeni Kaledonya'daki 171 yıllık Fransız vesayetine karşı gösteri yapıldı.

Yeni Kaledonya'nın Fransız vesayeti altına girişinin 171. yılı nedeniyle Ada'da ve Paris dahil Fransa genelinde birçok şehirde protestolar düzenlendi.

Paris'teki gösteriye, Fransız Senatosundaki Kanak Senatör Robert Wienie Xowie, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Milletvekilleri Raphael Arnault ve Emmanuel Fernandes, solcu Milletvekili Clementine Autain de katıldı.

Ada'nın Fransız vesayeti altında olmasına tepki verilen gösteride, Yeni Kaledonya bayrakları ile "Devlet, Kanakları öldürüyor" ve "Yeni Kaledonya ile dayanışma" yazılı afişler taşındı.

Protestocular, Fransa'da tutuklu bulunan Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlılarının serbest bırakılmasını talep ederken, Fransız hükümetinin Ada'ya binlerce güvenlik gücü göndermesine tepki gösterdi.

Senatör Xowie, gösteride yaptığı konuşmada, 24 Eylül'ün önemli bir tarih olduğunu çünkü 171 yıl önce Fransız devletinin bu tarihte Yeni Kaledonya'nın kuzeyine bayrağını diktiğini söyledi.

Yeni Kaledonya'nın hala sömürge altında olduğunu belirten Xowie, "Egemenlik için mücadeleyi her gün, her dakika, her saat veriyoruz." diyerek, bu mücadeleye Kanak halkının sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.

Fransız halkının, Yeni Kaledonyalıların bağımsızlık sürecinde Kanakların yanında olması gerektiğini ifade eden Xowie, "Defalarca söyledim, Fransız halkı, Kanak halkının düşmanı değil." dedi.

Xowie ayrıca Yeni Kaledonya'da seçmen kütüğünün genişlemesini öngören anayasal reformla, Ada'nın egemenlik hakkının görmezden gelinmek istendiğinin altını çizdi.

Fransa'nın, Yeni Kaledonya'daki reform karşıtlarına baskı uyguladığını dile getiren Xowie, Ada'nın ekonomik durumunun da kötü olduğunu, Yeni Kaledonya'nın bağımsızlık ve özgürlüğe kavuşmayı hedeflediğini kaydetti.

Milletvekili Autain ise baskı altındaki Kanak halkıyla dayanışma içinde olduğunu dile getirdi.

Autain, Yeni Kaledonyalıların kendi kaderlerini tayin etme haklarından mahrum bırakıldıklarına dikkat çekerek "Çok zalim bir hükümetimiz var, sadece Kanaklara karşı değil." dedi.

Fransız hükümetinin, bir sorunla karşılaştığında yalnızca baskı ve tutuklama yoluyla tepki verdiğini ifade eden Autain, Kanakların bu baskıyı özellikle şiddetli bir şekilde hissettiğini anlattı.

LFI Milletvekili Fernandes, Fransa'da tutuklu bulunan Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlılarının derhal serbest bırakılmasını ve Ada'ya geri gönderilmelerini talep etti.

Milletvekili Arnault ise sosyal medya hesabından Kanak halkına destek mesajları paylaştığı için Fransa'nın yeni İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun kendisinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Arnault, Fransa'nın Yeni Kaledonya'daki politikaları nedeniyle 500 kişinin kaybolduğunu, anayasal reform karşıtı gösterilerde 13 Kanak'ın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

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