Yeni Kastamonu Jandarma Komutanı Baydar, Vali Dallı'yı makamında ziyaret etti
Kastamonu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Baydar, Vali Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette asayiş ve güvenlik çalışmaları değerlendirilirken, Vali Dallı yeni komutana başarılar diledi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Ahmet Baydar, Vali Meftun Dallı'yı ziyaret etti.
Dallı'nın makamında gerçekleşen ziyarette, asayiş ve genel güvenlik çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Baydar'a yeni görev yerinin hayırlı olmasını temenni eden Dallı, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.
Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş da yer aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yeni Kastamonu Jandarma Komutanı Baydar, Vali Dallı'yı makamında ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?