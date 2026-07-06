Yeni Kılavuz: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli - Son Dakika
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Yeni Kılavuz: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

06.07.2026 11:22
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MEB, becerilerin ölçülmesi için Bağlam Temelli Soru Yazım Kılavuzu raporunu yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki becerilerin ölçülmesi ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bağlam Temelli Çoktan Seçmeli Soru Yazım Kılavuzu"nun oluşturulması amacıyla yürütülen araştırmanın raporu yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce yayımlanan kılavuz, bu araştırma raporunda ortaya konan bulgular esas alınarak hazırlandı.

Bu yönüyle "Bağlam Temelli Çoktan Seçmeli Soru Yazım Kılavuzu"nun temelini oluşturan araştırma raporu, model doğrultusunda geliştirilen bağlam temelli çoktan seçmeli soruların sahadaki uygulamalarından elde edilen bulguları ortaya koyarken, beceri odaklı soru geliştirme süreçlerine de bilimsel dayanak sunuyor.

Araştırma kapsamında geliştirilen sorular, 12 ilde gerçekleştirilen pilot uygulamada toplam 14 bin 556 öğrenci üzerinde test edildi. Çalışmada temel eğitim düzeyinde 6. sınıf, ortaöğretim düzeyinde ise 10. sınıf öğrencilerinin katılımıyla farklı ders alanlarında uygulamalar gerçekleştirildi.

Geliştirilen soruların sahada nasıl işlediğini somut bulgularla ortaya koyuyor

Pilot uygulamalardan elde edilen nicel verilerin yanı sıra öğrencilerle yürütülen bilişsel görüşmeler aracılığıyla soruların hedeflenen zihinsel süreçleri ne ölçüde harekete geçirdiği de değerlendirildi.

Böylece geliştirilen soruların geçerliliğine ilişkin nitel bulgular elde edilerek ölçme araçlarının niteliği bilimsel veriler ışığında incelendi.

Araştırma bulguları doğrultusunda hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bağlam Temelli Çoktan Seçmeli Soru Yazım Kılavuzu", beceri temelli soru hazırlama sürecinin temel başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Rapordaki bulgular, kılavuzda yer alan soru yazım ilkelerinin oluşturulmasında belirleyici rol üstlenirken, geliştirilen soruların sahada nasıl işlediğini de somut bulgularla ortaya koyuyor.

Beceri odaklı eğitim yaklaşımının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor

Öğretmenler, soru yazarları, ders kitabı yazarları, ölçme ve değerlendirme uzmanları ile program geliştirme uzmanları için hazırlanan araştırma raporu, bağlam seçimi, süreç bileşenlerinin sorulara yansıtılması ve psikometrik analizler gibi birçok teknik konuda kurumsal bir çerçeve sunuyor.

Gerçek yaşam senaryoları üzerinden öğrencilerin bilgi ve becerilerini birlikte değerlendirmeyi esas alan raporun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ölçme ve değerlendirme süreçlerinde ortak bir anlayışın geliştirilmesine ve beceri odaklı eğitim yaklaşımının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Rapora, "https://tymm.meb.gov.tr/upload/kilavuz/becerilerin-olculmesine-iliskin-arastirma-raporu.pdf" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Kültür Sanat, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Kılavuz: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli - Son Dakika

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