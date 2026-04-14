Yeni Medeniyetin Yükselişi

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ankara'da açılan Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "insanlığın mevcut küresel sistemle hesaplaşma sürecine girdiğini" belirterek, "Kapitalizmin emperyalist aşamasının sonuna gelinirken Asya'dan yeni bir medeniyet yükseliyor" dedi. Çin Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Bakan Yardımcısı Jin Xin de Çin ve Türkiye arasındaki yıllar içinde süregelen bağa değinerek, "Günümüzde ise Çin'in Kuşak ve Yol girişimi ile Türkiye'nin Orta Koridor planı uyumlaştırılarak bu kadim bağ yeniden canlandırılmaktadır" diye konuştu.

Çin Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Bakan Yardımcısı Jin Xin ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Çin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılış konuşmasını Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Semih Koray yaptı.

Koray, şöyle konuştu:

"Dünya medeniyetleri arasındaki tarihsel etkileşimi artırmak, Yükselen Asya Medeniyeti'nin insanlığın ortak geleceğindeki rolünü ortaya koymak ve Türk-Çin devrimleri pratiklerinin insanlığa katkılarını araştırmak amacıyla kurulan merkez, insanlığın ortak birikimini bilimsel çalışmalarla ortaya koymayı hedeflemektedir. Günümüzde Atlantik sisteminin çözülüşüne Asya'dan yeni bir medeniyetin yükselişi eşlik etmektedir. Bu süreçte paylaşımcı, eşitlikçi ve ortak kazanımı esas alan yeni bir medeniyet anlayışı öne çıkmaktadır."

Daha sonra Semih Koral, Doğu Perinçek, Jin Xin, Jiang Xuebin ile birlikte sahnede Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi'nin "Perde Açılışı"nı gerçekleştirdi.

Perinçek: "İnsanlık, çürüyen bir sömürü ve zulüm sistemiyle hesaplaşma dönemine girmiştir"

Açılışta konuşan Doğu Perinçek, şunları söyledi:

"İnsanlık, çürüyen bir sömürü ve zulüm sistemiyle hesaplaşma dönemine girmiştir. Dünya tarihine baktığımızda medeniyetlerin farklı coğrafyalardan yükselerek insanlığın gelişimine katkı sunduğunu, zamanla yerini yeni medeniyetlere bıraktığını görüyoruz. Bugün de benzer bir süreç yaşanmakta; kapitalizmin emperyalist aşamasının sonuna gelinirken Asya'dan yeni bir medeniyet yükselmektedir. Bu yeni medeniyetin, emperyalist hegemonyaya son vereceğini, milli devletlerin bağımsızlığına dayanacağını, paylaşmacı ve kamucu değerleri güçlendireceğini öngörüyoruz. İnsanlık yeni bir çağın sancılarını yaşarken, bu sürecin aynı zamanda yeni bir doğumun habercisi olduğuna inanıyoruz. Çin ve Türkiye, yükselen bu yeni medeniyetin Doğu ve Batı'daki öncü konumlarını paylaşmaktadır. Ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz, daha adil, eşitlikçi ve barışçıl bir dünyanın inşası için güçlü bir zemin oluşturmaktadır."

Daha sonra konuşma yapan Jin, şu ifadeleri kullandı:

"Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin 55'inci yılı vesilesiyle Türkiye'de bulunmaktan ve bu merkezin açılışına katılmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Çin ve Türkiye, coğrafi olarak uzak olsa da İpek Yolu'na dayanan köklü bir medeniyet etkileşimine ve güçlü dostluk bağlarına sahiptir. Tarih boyunca iki ülke, karşılıklı öğrenme ve etkileşim yoluyla birbirini zenginleştirmiştir. Günümüzde ise Çin'in Kuşak ve Yol girişimi ile Türkiye'nin Orta Koridor planı uyumlaştırılarak bu kadim bağ yeniden canlandırılmaktadır."

İki ülke, ortak değerler ve hedefler doğrultusunda barışçıl kalkınma, işbirliği ve karşılıklı kazanç temelinde ilişkilerini geliştirmektedir. Küresel Medeniyetler Girişimi de medeniyet çeşitliliğine saygı, ortak değerlerin teşviki ve kültürel etkileşimin güçlendirilmesi çağrısında bulunmaktadır. Bu araştırma merkezinin, Çin ile Türkiye arasında fikir alışverişini artıran, halklar arasında köprü kuran ve doğru bir medeniyet anlayışının gelişmesine katkı sağlayan önemli bir platform olacağına inanıyoruz."