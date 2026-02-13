Yeni Medya ve Aile Çalıştayı Sonuç Raporu Yayınlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Üsküdar Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 2. Yeni Medya ve Aile Çalıştayı'nın sonuç raporu yayımlandı.

ÇOMÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aile Yılı olarak ilan edilen 2025 yılında aile kurumlarının toplumsal dayanışmadaki rolünü vurgulamak ve aile yapılarının modern dünyadaki değişim süreçlerini tartışmak üzere Üsküdar Üniversitesi, ÇOMÜ, AI Labs ve Üsküdar Üniversitesi İLİMER işbirliğiyle gerçekleştirilen çalıştayın sonuç raporu AI Labs Yayınları tarafından elektronik ve açık erişimli olarak yayımlandı.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör ile ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun genel yayın yönetmenliğini üstlendiği rapor, Prof. Dr. Deniz Yengin, Prof. Dr. Gül Esra Atalay ve Prof. Dr. Aykut Arıkan editörlüğünde hazırlandı.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri ışığında hazırlanan, dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin aile yapısı üzerindeki etkilerini çok boyutlu bir perspektifle ele alan sonuç raporu, modern çağda aile kurumunun korunmasına yönelik somut çözüm önerileri ve stratejik bir eylem planı sunuyor.