Yeni Müftü Görevine Başladı

Merzifon İlçe Müftülüğü'ne atanan Naci Yalçınkaya, göreve başladı.

Vezirköprü Müftülüğünden Merzifon'a atanan Yalçınkaya, ilçeye hizmet edeceği için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Memleketi Merzifon'da görev yapmanın ayrı bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Yalçınkaya, "Rabbimden bizleri mahcup etmemesini ve milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etmesini niyaz ediyorum." dedi.

Yalçınkaya, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile Amasya İl Müftüsü İbrahim Yavuz'u da ziyaret ederek, brifing verdi.