Yeni nesil Ramazan davulcuları: Vatandaşları Ramazan'ın ilk sahuruna Vosvos'larla kaldırdılar
İSTANBUL - Ramazan ayının geleneklerinden olan ve bir sembol haline gelen davulcular bu yıl da sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırmaya başladı. Esenler'de ise alışılanın dışında Vovsos'lu bir grup, arabalardan maniler açarak vatandaşları uyandırdı. Uyanıp camlara çıkan vatandaşlar gördükleri tabloyu ilgiyle izledi.
Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayının gelmesiyle davulcular da ilk mesaiye başladı. Ramazan ayının sembollerinden olan Ramazan davulcuları her yıl olduğu gibi bu yıl da maniler eşliğinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı. Esenler'de ise alışılanın dışında bir davulculuk durumu ortaya çıktı. Vosvos araçların arkasına bağlanmış davullar ve ses sistemleri ile Nine Hatun Mahallesi'nde vatandaşları sahura kaldıran bir grup, uyanıp evlerinin camlarına çıkan vatandaşların da ilgi odağı oldu. Evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti.
Bir yandan Vosvos'lardan davul sesleri yükselirken bir yandan da manilerini okuyan Fikret Bayraktar, "Biz yaklaşık 8 sene önce Vosvos Ramazan davulculuğu ile yola çıktık. Ramazan'da uyanamayan vatandaşlarımızı uyandırmaya çalıştık. Bir dönem Ramazan davulcuları da kendi aralarında problemliydi. Biz bu durumu Vosvos Ramazan davulcusu ile çözdük. 8 senedir bu işi yapıyoruz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Bundan sonra her Ramazan'da da Vosvos'larla vatandaşlarımızı uyandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Ankara'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte davulcular, sahur vakti sokaklarda davul çalarak vatandaşları uyandırmaya başladı. Davulcular, gelenekleri yaşatma çabasıyla sahur heyecanına ortak oldu. Ramazan davulcusu Emir Coşan, geceleri davul çalmanın zorluklarından bahsederek, sahte davulculara karşı vatandaşları bilgilendirdi.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte davulcular, Esenler'de alışılmışın dışında Vosvos araçlarla vatandaşları sahura kaldırdı. Davul sesleri ve maniler eşliğinde evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, bu farklı davulculuk şeklini ilgiyle izledi.
Ramazan ayının sembolü olan davulcular, İzmir'de de ilk sahurda göreve başladı. İzmir'de Ramazan ayının ilk sahurunda on bir ayın sultanının sembolü Ramazan davulcuları göreve başladı. Vatandaşları sahura uyandırmak için sokaklarda gezen Ramazan davulcuları, sokak sakinlerini sahura uyandırdı. Davul sesleri ile sahura kalkan İzmirliler, Ramazan ayının ilk orucu için sahur yaptı. - İZMİR
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, yangın, doğal afetler ve trafik kazalarına karşı 24 saat görev yaparken, ilk sahurlarını görev yerlerinde yaptılar. İtfaiyeciler, Atakent Mahallesi'ndeki geçici yerlerinde yemekhaneyi hazırlayarak birlikte sahur yaptılar.
Erdemli Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan kadın ritim grubu, Ramazan ayının ilk sahurunda vatandaşları davul eşliğinde manilerle uyandırdı. Gönüllü olarak katılan kadınlar, 3 yıldır düzenli olarak sahura kaldırma görevini üstleniyor.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar Hacı Kaya Özer Camii'ne akın ederek ilk teravih namazını kıldı. Namaz öncesinde dua eden vatandaşlar, Filistin'de hayatını kaybedenler için ve Ramazan ayında savaşın durması için dualar etti. İlçe müftüsü Fatih Arslan, Ramazan ayının önemini vurgulayarak ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.
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