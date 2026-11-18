(İSTANBUL) - YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, Silivri'de tutuklu bulunan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Bilici, Tekin'in Adana ve Seyhan halkına selam gönderdiğini söyledi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Silivri'de tutsak tutulan Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin'i geçtiğimiz günlerde ziyaret ettim. Başkanımızın Adana'ya Seyhan'a selamları var. İnanıyorum ki Oya Başkanımız yeniden Seyhan'ın sokaklarında, hemşehrileriyle kucaklaşacak. O güne kadar dayanışmamız da umudumuz da eksilmeyecek."