Haber: Zehra Değirmenci/ Kamera: Sibel Kahraman

(BURSA) - YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın mutlak butlan davasında 2 yıl 1 ay cezası alması Bursa'da protesto edildi. Eylemde konuşan Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Bizi cezalarla, hapishanelerle korkutamazsınız, sindiremezsiniz. Biz bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun bu topraklarda yeniden aydınlığı, yeniden özgürlükleri, kardeşliği, barışı, sevgiyi, adaletli, huzurlu bir yaşamı getirene kadar asla ve asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararı verilen kurultayına yönelik "şaibe" suçlamasıyla Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada karar verildi. Mahkeme, YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Osmangazi Belediye Başkanı hakkında da 2 yıl 1 ay hapis cezasına karar verdi.

Kararın ardından YENİ Parti Bursa İl Başkanlığı, Fomara Meydanı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında konuşan YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş konuşmasına tutuklu gazetecilere selam göndererek başladı. İktidarın Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV'ye rahatsızlığı nedeniyle kayyum atadığını ifade eden Yeşiltaş, "Bunun tek bir sebebi var. O da halkın haber alma özgürlüğünü engellemektir. Çünkü bu iktidar foncuların, talancıların, rantçıların bu düzenin içinde kurdukları bütün yapıları deşifre olmasın, halk öğrenmesin diye kendilerine muhalif olan, sadece ve sadece gerçekleri yazan basını susturmaya çalışıyorlar" dedi. Yeşiltaş özgür basına sahip çıkma çağrısında bulunurken, gelinen noktada iktidara itiraz eden herkesin bir arada olma zorunluluğu olduğunu ifade etti.

"EĞER ONLARDAN YANA OLURSANIZ BERAAT EDİYORSUNUZ"

Mutlak butlan davasına dair konuşan Yeşiltaş şunları söyledi:

"Dün Ankara'da bir hukuk garabeti yaşandı. Delil yok. Kanıt yok. Dosyanın içi bomboş ve biz savunma yaparken saat 10'dan saat 5'e kadar sadece bizi dinleyen, merak edip hiçbir soru bile sormayan ve daha önceden artık kararı bile verilmiş, sonuçları bile belli olmuş bir hukuk tiyatrosuyla karşılaştık. Burada hukukun nasıl siyasallaştığını orada gördük. Bugün aynı dosyadan aynı ithamlarla birlikte yargılandığımız kişilerin, İzmir'e ihanet eden, İzmir'in iradesini satan Cemil Tugay beraat etti. Ve bizler siyasi yasak aldık, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldık. Yani hukukun geldiği noktayı sizlere ifade etmek isterim. Eğer onlardan yana olduysanız sizin ne suç istediğinizin hiçbir önemi yok, orada beraat ediyorsunuz. Ama bu iktidara karşı direniyorsanız, onurlu bir mücadeleyi ortaya koyuyorsanız ve yapılan haksızlıklara karşı yoksulluğa, açlığa, sefalete karşı bir direnci bir itirazı ortaya koyuyorsanız o zaman ceza alıyorsunuz. Burada artık bu ülkede bir hukukun olmadığını ve adaletin herkes için eşit olmadığını dün orada kendi gözlerimizle gördük. Yazıktır. Bu ülkeyi ne hale getirdiniz? Bir taraftan transfer ettiğiniz şantajlarla tehditlerle kendi partinize geçirdiğiniz belediye başkanları ama bir taraftan da onurunu satmayan 'ben gerekirse giderim içeride yatarım' diyen onurlu yürekli yol arkadaşlarımız da var. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Yıllardır söylediklerimizi aynen tekrarlıyoruz. Ne yaparsanız yapın yapın biz bu topraklara adaleti yeniden getireceğiz. Onurlu bir yaşamı yeniden inşa edeceğiz. Cumhuriyetin kurumlarını gene yeniden inşa edeceğiz. Ne yaparsanız yapın bizi asla bir adım bile geri adım attıramazsınız. Bizi cezalarla, hapishanelerle korkutamazsınız, sindiremezsiniz. Biz bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun bu topraklarda yeniden aydınlığı, yeniden özgürlükleri, kardeşliği, barışı, sevgiyi, adaletli, huzurlu bir yaşamı getirene kadar asla ve asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Hani diyor ya Pir Sultan Abdal 'kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kement işte boynum asarsa, işte hançer işte kellem keserse, dönen dönsün ben dönmezem yolumdan'..."