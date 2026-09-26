YENİ Parti\'de 18 ilçe başkanı belirlendi, tutuklu Doruk Bulut Silivri\'de seçildi

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - YENİ Parti'nin ön seçimi kapsamında İstanbul'un 18 ilçesinde kongre yapıldı. 17 kurucu ilçe başkanı seçimi kazanırken, Üsküdar'da Berk Tütüncü'nün karşısındaki aday Onur Cingil, yeni ilçe başkanı seçildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Doruk Bulut da Silivri İlçe Başkanı oldu.

YENİ Parti'nin kongre süreci devam ediyor. 26-27 Eylül olarak belirlenen ilçe başkanlıkları seçimlerinin ilk günü sona erdi. Üyelerin oy kullandığı kongrelerde İstanbul'un 18 ilçesinde ilçe başkanları belirlendi.

Ataşehir'de Atakan Anıl Dizdaroğlu, Bağcılar'da Özkan Akar, Bahçelievler'de Danış Akpolat, Beşiktaş'ta Mehmet Arslan, Çekmeköy'de Haydar Arslan, Eyüpsultan'da Doğan Sarıtaş, Kadıköy'de Caner Sarıtaş, Kağıthane'de Kaner Berberoğlu, Pendik'te Niyazi Güneri, Sancaktepe'de Emre Yılmaz, Sarıyer'de Mehmet Kubat, Sultangazi'de Kanber Koçak, Şile'de Aras Arslan, Şişli'de Canercan Kartal, Tuzla'da Bülent Akköse ve Ümraniye'de Metin Demirbilek, kurucusu oldukları ilçelerde seçimle ilçe başkanı oldu.

ÜSKÜDAR'DA DEĞİŞİM

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Doruk Bulut da kurucusu olduğu Silivri'de üyelerin oylarıyla ilçe başkanı seçildi. Üsküdar'da ise avukat Onur Cingil, kurucu İlçe Başkanı Berk Tütüncü'den daha fazla oy alarak ilçe başkanı oldu. Kalan 21 ilçenin seçimleri yarın yapılacak.