(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Kendilerinden olmayan her şeye müdahale etmeyi, kendileri gibi düşünmeyen herkesi susturmayı, kendi rezilliklerini ortaya çıkaranlara düşman hukuku uygulamayı görev biliyorlar. Bu zulüm elbet bitecek ve tarih herkesi hakettiği yere yazacak" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tele1 ve Halk TV'den sonra sıra Sözcü'ye geldi. Kendilerinden olmayan her şeye müdahale etmeyi, kendileri gibi düşünmeyen herkesi susturmayı, kendi rezilliklerini ortaya çıkaranlara düşman hukuku uygulamayı görev biliyorlar. Bu zulüm elbet bitecek ve tarih herkesi hakettiği yere yazacak" ifadesini kullandı.