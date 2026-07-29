YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Çakırözer: “Üsküdar halkının iradesine ve Belediye Başkanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz”

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Üsküdar Belediye'sine yönelik düzenlenen operasyonu "algı operasyonu" olarak niteleyerek, "Hukuku yok sayan ve masumiyet karinesini hiçe sayan bu anlayıştan ne adalet çıkar ne de demokrasi. Üsküdar halkının iradesine, Belediye Başkanımıza ve demokrasiye sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

YENİ Parti Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyona, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Utku Çakırözer, şunları söyledi:

"Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'ın şafak operasyonuyla gözaltına alınması ve kamuoyuna servis edilen görüntüler açık bir algı operasyonudur. Hukuku yok sayan ve masumiyet karinesini hiçe sayan bu anlayıştan ne adalet çıkar ne de demokrasi. Üsküdar halkının iradesine, Belediye Başkanımıza ve demokrasiye sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz."