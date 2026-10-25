Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Manisa'da üzüm üreticileriyle buluşacak

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa İl Kongresi'ne ve Üzüm Üreticileri ile Buluşma programına katılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Manisa/10.00/13.00/Denizli/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Öz Sağlık-İş Sendikası tarafından düzenlenecek "Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ve Kamu Çerçeve Protokolü ve Toplu İş Sözleşmesi Sistemi: Kazanımlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli"ne katılacak.

(Antalya/12.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 9'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek resepsiyona iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İbradı Kültür Merkezi ve İbradı Gençlik Merkezi'nin açılış programlarına katılacak.

(Antalya/12.00/13.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 9. haftasına, TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği ve Göztepe-Arca Çorum FK müsabakalarıyla devam edilecek.

(Konya/16.00/İzmir/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftasına, Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor, Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor, Antalyaspor-Bodrumspor ve KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-Bursaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Batman/13.30/Antalya/16.00/Ankara/19.00)

3- Nesine 2. Lig'in 8'inci haftası, Kırmızı Grup'ta oynanacak 1 karşılaşmayla tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig'in 8'inci haftası, gruplarda oynanacak 5 karşılaşmayla sona erecek.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, Anadolu Efes-Biotekno Körfez Basket, Galatasaray MCT Technic-Pizzabulls Bordo Bandırma, Karşıyaka-Fenerbahçe Tarfin ve TOFAŞ-Aliağa Petkimspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/20.30/İzmir/15.30/Bursa/18.00)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın Okulları maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/İstanbul/14.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5'inci hafta karşılaşmaları yapılacak. Beşiktaş-Göztepe Yuppo, VakıfBank-Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Peron İstanbul, Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor Eker, İlbank-Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ, Aras Kargo-Türk Hava Yolları ve Manisa Büyükşehir Belediyespor-Zerenspor müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/13.00/14.00/19.00/Aksaray/14.00/Ankara/İzmir/Manisa/16.00)

8- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Nilüfer Belediyespor, Norveç temsilcisi Runar Sandefjord ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Sandefjord/18.00)

9- MotoGP'nin on sekizinci ayak yarışı Avustralya'da yapılacak.

(Phillip Island/06.00)

10- Formula 1 2026 sezonunun 18. ayağı ABD Grand Prix'sinde sıralama turları ve yarış gerçekleştirilecek.

(Austin/00.00/23.00)

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