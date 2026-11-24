YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, Hikmet Çetin için başsağlığı mesajı paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı üzerine sosyal medyadan başsağlığı mesajı paylaştı. Emre, gönüllerde saygın iz bırakan Çetin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, "Devlet adamlığı, bilgi birikimi ve duruşuyla gönüllerde saygın iz bırakan Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Önceki dönem Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Devlet adamlığı, bilgi birikimi ve duruşuyla gönüllerde saygın iz bırakan Hikmet Çetin' e Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Kaynak: ANKA
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