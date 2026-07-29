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Yeni Parti Grubu Üyelikleri Seçildi

Yeni Parti Grubu Üyelikleri Seçildi
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TBMM Genel Kurulu'nda çeşitli komisyonların üyelikleri için seçim yapıldı, yeni isimler belirlendi.

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, komisyonlarda boş bulunan ve Yeni Parti Grubu kontenjanına düşen üyelikler için seçim yapıldı. Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığındaki Genel Kurul'da okunan aday listeleri oylanarak kabul edildi.

ANAYASA, ADALET, MİLLİ SAVUNMA VE İÇİŞLERİ KOMİSYONLARI

Buna göre, Anayasa Komisyonu üyeliklerine Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen seçildi. Adalet Komisyonu üyeliklerine Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve Muğla Milletvekili Cumhur Uzun getirildi.

Milli Savunma Komisyonu üyeleri Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul oldu. İçişleri Komisyonu üyeliklerine Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun ve Samsun Milletvekili Murat Çan seçildi.

DIŞİŞLERİ, MİLLİ EĞİTİM, SANAYİ VE DİLEKÇE KOMİSYONLARI

Dışişleri Komisyonu üyeleri Adana Milletvekili Bilal Bilici, Düzce Milletvekili Talih Özcan, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer olarak belirlendi. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerine Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş seçildi.

Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ve Mersin Milletvekili Talat Dinçer oldu. Dilekçe Komisyonu üyeliklerine Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ile Antalya Milletvekili Mustafa Erdem seçildi.

PLAN VE BÜTÇE, KİT, KEFEK VE AB UYUM KOMİSYONLARI

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Antalya Milletvekili Cavit Arı, İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı getirildi. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeleri Adana Milletvekili Orhan Sümer, Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz olarak belirlendi.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliklerine Ankara Milletvekilleri Gamze Taşcıer ve Aliye Timisi Ersever, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ile Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent seçildi. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeleri Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, İzmir Milletvekilleri Yüksel Taşkın ve Mehmet Salih Uzun ile Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan oldu.

DİJİTAL MECRALAR VE MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU

Dijital Mecralar Komisyonu üyeliklerine Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan seçildi.

Genel Kurul'da ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine ise Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal seçildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yeni Parti Grubu Üyelikleri Seçildi - Son Dakika

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