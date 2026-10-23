YENİ Parti heyeti, Lüksemburg heyetiyle TBMM\'de Türkiye-AB ilişkilerini görüştü

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, İlhan Uzgel ve Şule Bucak'tan oluşan heyet Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ve beraberindeki parlamento heyeti ile bir araya geldi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, İlhan Uzgel ve Şule Bucak'tan oluşan heyet Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ve beraberindeki parlamento heyeti ile TBMM'de bir araya geldi. Emir, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler, meclisteki siyasi grupların başkanları ve temsilcilerinden oluşan heyeti Gazi Meclisimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Heyetler arası görüşmemizde iki ülke arasındaki parlamenter diplomasiyi, bölgesel gelişmeleri ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini kapsamlı biçimde ele aldık."