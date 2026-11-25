(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin kesinleşmesine ilişkin kararı, "Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarına bugün ulaşan Danıştay kararın yandaş medyaya tam 6 gün önce sızdırılması, kurulan ikili hukuk düzeninin, kişilik haklarının, masumiyet karinesinin ve yargı bağımsızlığının hiçe sayıldığının en somut göstergesidir" şeklinde değerlendirdi.

Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin Danıştay kararının avukatlarına bugün ulaştığını, kararın ise 6 gün önce yandaş medyaya sızdırıldığını ifade etti.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarına bugün ulaşan Danıştay kararın, yandaş medyaya tam 6 gün önce sızdırılması, kurulan ikili hukuk düzeninin, kişilik haklarının, masumiyet karinesinin ve yargı bağımsızlığının hiçe sayıldığının en somut göstergesidir.

Tükenmiş azınlık iktidarının, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun alın teriyle kazandığı 35 yıllık diplomasını iptal ederek, seçimi göstermelik hale getirmesine, demokrasiyi askıya almasına ve halkımızı seçeneksiz, çaresiz bırakmasına geçit vermeyeceğiz.

Kimse umutsuzluğa kapılmasın; mücadelemizin zor olduğunu biliyoruz, ancak asla pes etmeyeceğiz.

Direneceğiz ve kazanacağız."