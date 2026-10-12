YENİ Parti Kadın Kolları, Balıkesir Gömeç'teki iddialara soruşturma istedi - Son Dakika
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YENİ Parti Kadın Kolları, Balıkesir Gömeç'teki iddialara soruşturma istedi

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YENİ Parti Kadın Kolları, Balıkesir Gömeç\'teki iddialara soruşturma istedi
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YENİ Parti Kadın Kolları, Balıkesir Gömeç'te bir anaokulunda çekildiği belirtilen görüntülerdeki şiddet iddialarına tepki gösterdi. Açıklamada, MEB'e iddiaların soruşturulması, denetim kayıtlarının incelenmesi ve çocuğun güvenliği ile psikolojik desteği çağrısı yapıldı.

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları, Balıkesir Gömeç'te bir anaokulunda çekildiği belirtilen görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlar derhal harekete geçmeli. Şiddet iddiaları etkili biçimde soruşturulmalı, kurumun denetim kayıtları incelenmeli" çağrısı yapıldı.

YENİ Parti Kadın Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Balıkesir Gömeç'te bir anaokulunda çekildiği belirtilen görüntülere tepki gösterildi. Paylaşımda şöyle denildi:

"Henüz 5 yaşında bir çocuk, ağlayarak yardım istiyor. Karşılığında duyduğu söz: 'Seni doğduğuna pişman ederim'. Balıkesir Gömeç'te bir anaokulunda çekildiği belirtilen görüntülerdeki şiddet ve tehditler karşısında öfkeliyiz. Bir çocuğun sığınması gereken yerde korkutulmasına, küçücük yüreğinin örselenmesine sessiz kalmayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlar derhal harekete geçmeli. Şiddet iddiaları etkili biçimde soruşturulmalı, kurumun denetim kayıtları incelenmeli, çocuğun güvenliği ve psikolojik desteği sağlanmalıdır. Çocukların çığlığını duymak için görüntülerin sosyal medyaya düşmesini bekleyen bir denetim anlayışını kabul etmiyoruz. Hiçbir çocuk doğduğuna pişman edilmeyecek."

Kaynak: ANKA
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