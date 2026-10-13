YENİ Parti Kadın Kolları, öldürülen Canan Yıldırım için önleyici politika istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YENİ Parti Kadın Kolları, öldürülen Canan Yıldırım için önleyici politika istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Kadın Kolları, öldürülen Canan Yıldırım için önleyici politika istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Kadın Kolları, Antalya'da 49 yaşındaki Canan Yıldırım'ın birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürüldüğünü belirterek önleyici politika çağrısı yaptı. Açıklamada kadının darbedildiği, failin cinayetin ardından parasını kendi hesabına aktardığı kaydedildi.

(ANTALYA) - YENİ Parti Kadın Kolları, Antalya'da 49 yaşındaki Canan Yıldırım'ın birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürüldüğünü belirterek kadın cinayetlerine karşı etkili önleyici politikalar uygulanması çağrısında bulundu.

YENİ Parti Kadın Kolları, Antalya'da Canan Yıldırım'ın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Antalya'da bir kadın daha erkek şiddetiyle hayattan koparıldı! 49 yaşındaki Canan Yıldırım, birlikte yaşadığı erkek tarafından önce darbedildi, ardından katledildi. Üstelik failin, cinayetin ardından Canan'ın banka hesabındaki parayı da kendi hesabına aktardığı ortaya çıktı! Kıskançlık sevgi değildir, sahiplenmek hak değildir, hiçbir gerekçe bir kadının yaşamını elinden almayı meşrulaştıramaz!

Kadınların yaşam hakkının her gün erkek şiddetiyle hedef alındığı bu ülkede, artık yalnızca faillerin cezalandırılmasını değil, kadın cinayetlerini önleyecek etkili politikaların hayata geçirilmelidir. Kadınların yaşam hakkını koruyamayan, şiddeti önlemekte yetersiz kalan bu düzene itirazımız var! Canan Yıldırım'ın adını da unutmayacağız, kadın cinayetlerini sıradanlaştırmanıza da izin vermeyeceğiz!

Kaynak: ANKA
Yeni PartiPolitikaAntalyaGüncelBankaKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
İzmir’de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı İzmir'de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Muhteşem Yüzyıl’ın küçük Şehzade Mustafa’sı büyüdü Son hali şaşırttı Muhteşem Yüzyıl'ın küçük Şehzade Mustafa'sı büyüdü! Son hali şaşırttı
Çağatay Ulusoy’un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı
22:41
Neçirvan Barzani: Türkiye’den Erdoğan Nobel’i hak ediyor
Neçirvan Barzani: Türkiye'den Erdoğan Nobel'i hak ediyor
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 01:40:03. #.0.2#
SON DAKİKA: YENİ Parti Kadın Kolları, öldürülen Canan Yıldırım için önleyici politika istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei