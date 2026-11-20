(ANKARA) - YENİ Parti Osmaniye Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, beraberindeki heyetle Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan'ı ziyaret etti. Görüşmede ülke gündemi ve güncel hukuki sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

YENİ Parti Osmaniye Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadın Kolları Genel Sekreteri Armağan Akyüz, Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar ve beraberindeki heyet, Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ankara Barosunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, yeni döneme ilişkin iyi dilekler paylaşılırken ülke gündemi ve güncel hukuki sorunlar üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ankara Barosu, "YENİ Parti Kadın Kolları heyetine nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.