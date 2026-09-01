Yeni Parti Milletvekili Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, fuhuş ve aklama soruşturmasında tutuklandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tekinoğlu'nun, 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' ile 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından tutuklandığı bildirildi.