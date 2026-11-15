YENİ Parti PM listesindeki 40 kişilik Politika Geliştirme Grubu\'nda isimler netleşti

(ANKARA) - YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda delegenin onayına sunulacak Genel Başkan Özgür Özel'in PM listesi içinde yer alan Politika Geliştirme Grubu'ndaki isimler belli oldu. Buna göre yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Cem Say, ekonomist Prof. Dr. Öner Günçavdı, bir suikastle yaşamını yitiren Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, eski TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, eski TEB Başkanı Arman Üney, Türkiye'nin eski Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ve eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican gibi isimler, YENİ Parti Parti Meclisi'nde görev alacak.

YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. Genel Başkan Özel'in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu listesini Divan Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

Parti Meclisi içinde Politika Geliştirme Grubu'nda yer alan, partinin vitrininde yer alacak yeni ismler de belli olmaya başladı.

Buna göre Özel'in kurultay konuşmasında dikkati çektiği altı soruya yanıt vermek üzere oluşturulacak politikaları hazırlamak üzere, farklı alanlardan uzmanların bir araya geleceği 40 kişilik Politika Geliştirme Grubu'nda şu yeni isimler yer alacak:

Yapay zeka ve kuramsal bilgisayar bilimi alanındaki araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Cem Say, ekonomist Prof. Dr. Öner Günçavdı, ekonomist Dr. Murat Kubilay, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren iş insanı Cem Karakeçili, Türkiye'nin eski Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, Karadeniz, Kafkasya, Rusya ve Avrasya üzerine araştırmalarıyla bilinen Prof. Dr. Mitat Çelikpala, TED Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Demir, TEPAV AB Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan Eralp, eski Mülkiye Başmüfetişi Cumhur Çilesiz, eski Vestel yöneticisi Andaç Pamuk, gıda mühendisi Dr. Bülent Şık, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez, eski TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, 2002'de uğradığı suikastle yaşamını yitiren Necip Hablemitoğlu'nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Elif Gamze Bozo, Berna Rabia Vural, eski TEB Başkanı Arman Üney, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, eski İBB Meclis üyesi Ekrem Baki, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, İPA Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Burak Cop, eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican, eski Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün.