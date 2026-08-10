YENİ Partili 21 Vekil \'Çerçeve Yasası\'na Hayır Dedi

(TBMM) - YENİ Partili 21 milletvekili, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden "Çerçeve Yasa"ya "hayır" oyu vereceğini açıkladı.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri devam ediyor. Teklif üzerine siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, kanun teklifinin birinci bölümü üzerine görüşmeler sürüyor.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Genel Kurul konuşmasında, "Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde, bu yasaya 'evet' diyeceğiz. Milletvekillerimiz de seçildikleri illerinde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır" açıklamasını yaptı.

YENİ Partili 21 milletvekili teklif oylamasında "hayır" oyu vereceklerini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından yasaya ret oyu vereceğini açıklayan milletvekilleri şöyle:

"Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Samsun Milletvekili Murat Çan, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, İzmir Milletvekili Salih Uzun, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç."