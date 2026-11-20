(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ekonomi bürokratları tutuklanmış, adli kontrol uygulanmış. Tam bir rezalet yaşıyoruz. Konuşulması gereken bu sistem, başkanlık sistemi denen, Türkiye'yi bu hale getiren rezalet, konuşamıyoruz. Türkiye'de denetim sorunu vardır. Türkiye'de denetim yapması gereken kurumlar denetlenmeye muhtaç kalmıştır, yargılanmaya muhtaç kalmıştır. Eski milletvekillerini, bakan çocuklarını, bakanların yakınlarını sen bürokrasiye serpiştirirsen, böyle olur" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Vatandaşların kredi ve kredi kartı borcunun 7,1 trilyonu aşmış durumda olduğunu dile getirdi. Bireysel kredi borçlarının yüzde 35,1 arttığını söyleyen Başarır, banka takibindeki borçların 1 trilyonu aştığına dikkati çekti. Başarır, şöyle devam etti:

"Bir yanda milyarlık vurgun var, bir yanda vatandaşın geçinememe durumu, banka borçları, faize, faiz batağına düşmüş olması. İktidar bundan bir parça ders alıp, bir parça üzüntü, sıkıntı duyuyor mu? Hayır. Hiçbir şey yokmuş gibi yüzleri kızarmadan yollarına devam edeceğini düşünüyorlar.

Veri Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de 10 kişiden 8'i belirsizlikler yüzünden kendini güvenceye alacak adımları atabiliyor sadece. Belirsizlik karşısında kendisini güvence altına alanlar yüzde 80, uzun vadeli plan yapmayanlar yüzde 79, hayatında en az bir önemli adımı erteleyenler yüzde 87.

Düşünebiliyor musunuz? Toplum önünü göremiyor. Toplum bir adım atamıyor, yaşananlardan dolayı. Peki bunun sorumlusu kim? Ne? Başsavcılık, Bankacılık Denetleme Kurulu'nun iddialarını açıklamış. Şahap Kavcıoğlu istifa etmiş. Muhammet Erişen Başkan Yardımcısı, Bilal Soysal 3. Daire Başkanı, Mustafa Alper Taş 4. Daire Başkanı, Mustafa Yönaç Adil Katılım Bankası Genel Müdürü. İddialar dolandırıcılıktır. Rüşvet karşılığı bazı finans kurumlara, kişilere torpil yapmak, bilgi vermek, görmezden gelmek. Bunları istifa ettirerek ya da birkaç tanesini alarak bu işten kurtulabilirler mi? Türkiye'deki sorun sistem sorunudur.

Merkez Bankası'nın başındaki Şahap Kavcıoğlu, eski milletvekilleri adli kontrol uygulanıyor, yurtdışı çıkış yasağı uygulanıyor. Parayı teslim etmişiz arkadaşlar. Şu isimlere bakın. Ekonomi bürokratları tutuklanmış, adli kontrol uygulanmış. Tam bir rezalet yaşıyoruz. Konuşulması gereken bu sistem, başkanlık sistemi denen, Türkiye'yi bu hale getiren rezalet, konuşamıyoruz. Türkiye'de denetim sorunu vardır. Türkiye'de denetim yapması gereken kurumlar denetlenmeye muhtaç kalmıştır, yargılanmaya muhtaç kalmıştır. Eski milletvekillerini, bakan çocuklarını, bakanların yakınlarını sen bürokrasiye serpiştirirsen, böyle olur."

"BUNU AÇIKLAMAKTAN İMTİNA EDEN İKTİDARDIR"

Valiler kararnamesinin yakında açıklanacağını belirten Başarır, "Kaç vali gidecek, neden gidecek? Açıklayın bunu. Kaç vali merkeze, açığa alınacak, neden alınacak? Fon olayıyla ilgisi var mı, yok mu? Var, olduğunu herkes biliyor. Ama bunu açıklamaktan imtina eden iktidardır" ifadelerini kullandı.

Başarır, "Mesele Kavcıoğlu değildir. Yazıcıoğlu değildir. Fatma Betül Sayan Kaya değildir. Çocukları değildir. Mesele bu sistemin artık iflas etmiş olmasıdır. Tıkanmış olmasıdır. Türkiye'ye hizmet etmektense bir grup yandaşa hizmet eden, onları zenginleştiren bir sistemin olmasıdır. O yüzden bunu konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Yeni bir sistem, yeni bir düzen zorunluluktur. Ama bunu bu iktidarla, bu anlayışla yapamayız. Seçim bu ülkede zorunluluk" dedi.

"İNSANLARI TUTUKSUZ YARGILAMAK ÇOK MU ZOR"

TBMM'de bütçe görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatan Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlar geliyor. Yoksulluğu ve yoksunluğu konuşabiliyor muyuz? Açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca emekliyi, işçiyi konuşabiliyor muyuz? Polis intiharlarını söyledi İçişleri Bakanı. Neden polisler intihar ediyor? Geçinememekten, ailede yaşadığı sıkıntılardan, kredi kartlarını ödeyememekten. Soruyorum, bir şeyi de açıklasın, kaç tane polis Türkiye'de icrada? Kaç tane polis hakkında tahliye davası açılmış?

Bunlar bütçede konuşulmuyor. Bunların konuşulması istenmiyor. Ve ne yapıyor? Bunlarla ilgili kararlar, adımlar atılacakken gece yarısı belediye meclisinin iradesiyle ilgili, seçimle ilgili düzenleme yapıyor. Çünkü o daha önemli. Almış olduğu belediye başkanlarının yerine kim seçilecek, nasıl seçilecek, hatasız nasıl gidecek? Bir düzenleme yapacak, hangi parti kazanmışsa o belediyeyi onun meclis üyesi yönetsin. Ha bunu yapmıyorsun. Yapamazsın. Geceyarısı kararnamelerle seçim düzenlersin. Olacak şey değil.

Dün İsmail Arı beraat etti. Ama 28 gün cezaevindeydi. Neden? Neden gazeteciler bu kadar kolay tutuklanıyor? O 28 günün, bir ayın hesabını verebilecek bir kişi var mı? İnsanları tutuksuz yargılamak çok mu zor? Alt sınırı 1 yıl olan cezalardan niye insanları tutukluyoruz? Bakanın çocuğu tutuklanmıyor. Tutuklamayın. Ama bu insanları ne tutukluyorsunuz? Getirsinler, bir düzenleme yapacaksak tutuklama nedenleri, seçilmişlerle ilgili, gazetecilerle ilgili, sosyal medya ile ilgili tutuklamanın sınırlarını tekrar çizelim. Bu kadar kolay insanlar, gazeteciler tutuklanmasın.

Bir kez daha söylüyorum. Bir ya da iki tane televizyon şu anda canlı yayında konuşmamızı veriyor. Halk TV, Sözcü TV, T24, TELE1 yok. Kendi oluşturdukları, ne olduğu belirsiz parayla bazı kanallar zaten vermiyor. Veriyorsa da bize iftira atıyor."

"ORADA BABAM DA OTURSA BABAMLA DA TARTIŞIRIM"

Başarır açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki Türk Kızılayı Kanun Teklifi görüşmelerinde partisine mensup Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl ile yaşadığı tartışmaya ilişkin soru üzerine Başarır, şunları söyledi:

"Ortada bir sorun yok. Ben o kürsüde YENİ Parti'li bir isimle o sıfatla kavga etmedim. Ben TBMM Başkanvekili ile tartıştım. Onu Celal Bey'e de yapıyoruz dönem dönem. Dönem dönem Yusuf Bey'le de yapıyoruz. Dönem dönem diğer başkanlarla da yapıyoruz. Numan Bey ile de yapıyoruz. Orada oturan herkes tarafsız. Parti kimliği, parti rozeti yok, onu söyleyeyim. Bir parti kavgası gibi, bunu söylemesinler. Bir kavga da yok.

Sadece partimizin kurultay davası ile ilgili ahlaksızca açıklama yapan bir milletvekilinin sözleri için söz istedim. O da şu anda kendi konuştuğunu söyledi. Küçük bir tartışma oldu. Bizim orayı terk etmemizin sebebi, biz oy kullanmadık, muhalefetteki hiç kimse Kızılay kanununda oy kullanmadı. Bakalım oy çoğunluğunu bulacak mı, bulmayacak mı iktidar, nitekim de bulamadı.

Anayasa ve İçtüzük ne diyorsa onu yaparım. Orada babam da otursa babamla da tartışırım. Siz otursanız sizle de tartışırım. Ama orada YENİ Parti sıfatıyla oturmuyor. Tarafsız Meclis Başkanı sıfatıyla oturuyor. Daha sonra zaten bu konu oturuldu, aramızda espriler yaptık, konuştuk. Hiçbir sıkıntı da yok."