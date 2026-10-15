YENİ Partili Emir, Özgür gözaltısını fon vurguncularına değil basına taarruz saydı

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, gazeteci Bahadır Özgür'ün gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu siyasi taarruz fon vurguncularına değil, o vurgunu ve arkasındaki siyasi korumayı deşifre eden gazetecilere karşı" açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, kayyum atanan Halk TV'de görev yapan ve son dönemde fon soruşturmasıyla ilgili aydınlatıcı haberler yapan gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Başsavcılığın 141 kişilik malvarlığı tedbir listesi sadece bir gün sonra birçok ismin 'sehven' yazıldığı iddiasıyla bir anda 109'a düşürüldü. Ucu AKP'lilere dokununca yine 'sehven' kalkanı devreye girdi. AKP'lilere yapılamayanlar; dün kanalına çökülen gazeteci Bahadır Özgür'e yapılıyor. Özgür, soruşturmanın gizliliği ihlal bahanesiyle gözaltına alınıyor. Birilerinin 'artık taarruz zamanı' sözleriyle başlayan bu yeni dönemin kime karşı yürütüldüğü tüm çıplaklığıyla ortada. Bu siyasi taarruz fon vurguncularına değil, o vurgunu ve arkasındaki siyasi korumayı deşifre eden gazetecilere karşı!"