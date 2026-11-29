YENİ Parti Grup Başkanvekili Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'ın "Terörsüz Türkiye" süreci ve TBMM bünyesinde kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na ilişkin sosyal medya paylaşımını alıntılayarak değerlendirmede bulundu.

Yıldız'ın açıklamasında YENİ Parti'nin İzleme Komisyonu'na katılmama gerekçelerine yer vermesini doğru bulduğunu belirten Emir, "Sayın Feti Yıldız, gelinen nokta ve partisinin tutumunu belirttiği bu yazısında iki hususu eksik bırakmış. İsabetli bir biçimde, YENİ Parti'nin daha önce söylediği gerekçelerle İzleme Komisyonu'na katılmadığını belirtmiş. Doğrudur; biz komisyona katılırken de raporu yazarken de ve bugün de demokratikleşmesiz barış olamayacağını söylüyoruz. Bu açıdan en tutarlı partiyiz" dedi.

Emir, Yıldız'ın açıklamasında demokratikleşme konusunda yaşanan gerilemeye de değinmesi gerektiğini savunarak "Ancak Sayın Yıldız yazısında en azından kendi raporumuza saygının bir gereği olarak bugüne kadar demokratikleşme ile ilgili tek bir adım atılmadığı gibi, son bir yılda çok daha geriye gidildiğini de eklemeliydi" diye kaydetti.

"ORTAK RAPORDA İZLEME KOMİSYONU KURULMASINA İLİŞKİN TEK BİR CÜMLE YOK"

Emir, Yıldız'ın paylaşımındaki ikinci eksikliğin ise ortak komisyon raporunda İzleme Komisyonu kurulmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmaması olduğunu belirtti.

Ortaklaşa yazılıp onaylanan komisyon raporunda böyle bir komisyon kurulmasına yönelik hüküm bulunmadığını kaydeden Emir, konunun rapor hazırlık sürecinde tartışıldığını ancak uygun görülmediğini ifade etti.

Emir, raporun 6.5. başlıklı "İzleme ve Raporlama Mekanizması" bölümünde, "Yürütme tarafından bu konuda hazırlanacak raporların TBMM'ye sunulması gerekli görülmektedir" ifadesine yer verildiğini hatırlattı.

Partisinin bu konudaki tutumunun değişmediğini vurgulayan Emir, "Biz yine sözümüzün arkasındayız. Yapılması gereken bir komisyonun yürütme ile görüşmesi yerine, yürütmenin Genel Kurula rapor sunmasıdır. En azından tutarlılık bunu gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.