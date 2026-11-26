(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Bilimler Köyü'nün tahliye kararına ilişkin, "Bilimler Köyü'nün, Bilimler Vakfı'nın ve orada emek veren her hocamızın yanındayız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Meclis'te de sahada da bu mücadelenin içinde olacağız" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Foça Belediyesi'nin Bilimler Köyü'nün tahliyesine yönelik kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bilimler Köyü'nü, protokol iptal edildikten sonra; dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Prof. Dr. Aylin Topal ve Prof. Dr. Alper Dizdar hocalarımız ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile birlikte gezdik. Orada gördüğümüz şey, bu ülkenin geleceğine yapılmış en değerli yatırımlardan biriydi. Öğrencilerle birlikte oturduk, konuştuk. Başkan o gün köyün varlığından ve burada yapılanlardan ne kadar etkilendiğini, Bilimler Köyü'nün Foça'ya ne büyük katkı sunduğunu kendi ağzıyla söyledi. Şimdiye kadar gelip görmediği için pişman olduğunu, protokolü iptal ederek yanlış yaptığını ve hatasını anladığını da ifade etti. Bu süreçte hukuki olarak da hatalı davrandıklarını, ancak bu hatayı düzeltmenin mümkün olduğunu ve çözüm için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Bu sözlerin dört tanığı var. Gençlerle altı gün boyunca, günde altı saate varan derslerde buluşan akademisyenler bunun karşılığında tek kuruş almıyor. 2022'den bu yana 237 gönüllü akademisyen, 199 bilimsel etkinlik, 1200'ü aşkın katılımcı ve yüzlerce burslu öğrenci. Buna ticarethane diyen ya ne dediğini bilmiyor ya da bilerek kamuoyunu yanıltıyor. Bugün 'ticari kamp' denen yer, Başkanın o gün övgüyle söz ettiği yerin ta kendisidir. Değişen köy değil, Başkanın rozetidir.

"VAKFIN DİLEKÇESİ YANITSIZ BIRAKILDI"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın belediyenin resmi hesaplarından yaptığı açıklama gerçeği yansıtmıyor. Tek tek söyleyelim: 'Ticari kamp' iddiası gerçek dışıdır. Haftalık 12 bin 500 TL'lik katılım bedeli günde dört öğün yemeği, barınmayı, suyu, güvenliği ve eğitim giderlerini karşılıyor. Katılımcıların yüzde 20'si burslu. Ortada kar yok, gönüllü emek var.

'Kanuna aykırı protokol' iddiası gerçek dışıdır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/c maddesi, vergi muafiyeti olmayan vakıflarla da mülki amirin izniyle ortak hizmet projesi yapılmasına açıkça imkan tanıyor. 7 Ekim 2019'da imzalanan protokol, 22 Temmuz 2020'de Foça Kaymakamlığının onayıyla yürürlüğe girdi.

'İşgal' iddiası gerçek dışıdır. İzmir 8. İdare Mahkemesi 26 Ekim 2026'da oybirliğiyle, belediyenin 1 milyon 240 bin TL'lik ecrimisil işleminin yürütmesini durdurdu. Mahkeme, arazinin protokole dayanılarak kullanıldığını ve Vakfın işgalci sayılamayacağını açıkça belirtti. Başkan bu kararı kamuoyundan neden saklıyor?

'Eğitim tesisi yapılmadı' iddiası gerçeği çarpıtıyor. Foça Belediyesi'nin kendi verdiği ruhsatlarla taş kütüphanenin inşaatına başlandı, iki açık dersliğin temeli atıldı. Bütün masrafı Vakıf karşıladı. İnşaatları durduran, protokolü iptal eden belediyenin kendisidir. Meclis kararının yarısı anlatılıyor. Belediye Meclisi 5 Kasım 2024'te protokolü iptal etti. Ama aynı meclis 15 Şubat 2025'te yeni protokol için başkana yetki verilmesini oy birliğiyle komisyonlara gönderdi. Yeni protokol bekletildi, Vakfın dilekçesi yanıtsız bırakıldı. Saniye Fıçı bundan hiç söz etmiyor.

"BU ÜLKEDE KAMUNUN OLANAKLARININ KİMLERE, NASIL PEŞKEŞ ÇEKİLDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip rozetini Erdoğan'ın elinden takan bir belediye başkanının, partisiyle birlikte ilkelerini, inançlarını, dünya görüşünü de bir gecede değiştirmesine şaşırmıyoruz. Belli ki o ilkeler hiç yokmuş. Bugün 'bilim adı altında' diyerek küçümsedikleri bu hocaları tahliye edip boşalttıkları araziyi yarın TÜGVA'ya, TÜRGEV'e ya da başka bir yandaş vakfa bedavaya vermeleri kimseyi şaşırtmayacak. Bu ülkede kamunun olanaklarının kimlere, nasıl peşkeş çekildiğini hepimiz biliyoruz. 'Halka açacağız' sözüne de inanmıyoruz. Ağustos 2024'te aynı arazi için hayvan barınağı önerisi meclise getirilmişti. Bugüne kadar ortada tek bir eğitim projesi yok. Amaç gerçekten bir eğitim alanıysa, zaten var olan ve yüzlerce gence bilim ulaştıran bir eğitim yerleşkesini neden yok etmek istiyorsunuz? Bilimler Köyü bu ülkenin aydınlık yüzüdür. Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünü kendine pusula edinmiş bilim insanlarının karşılıksız emeğiyle kurulmuştur. Burada tartışılan bir parsel değil, Cumhuriyetin aydınlanma idealidir. Bilimler Köyü'nün, Bilimler Vakfı'nın ve orada emek veren her hocamızın yanındayız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Meclis'te de sahada da bu mücadelenin içinde olacağız."