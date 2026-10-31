YENİ Partili Zeybek, fon vurgununun borsaya yıkım bırakabileceği uyarısında bulundu

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Fon vurgunu hem borsaya hem de reel sektöre büyük bir yıkım bırakabilir" dedi. BIST 100 endeksinin iki ayda yüzde 24,94 değer kaybettiğini belirten Zeybek, şirketlerin borçlarını ödeyememesi halinde tedarik zincirinin bozulabileceği, üretim ve istihdamın baskı altına girebileceği uyarısında bulundu.

Zeybek, fon skandalına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yatırım fonlarında yaşanan kayıpların ardından şirketlerin finansmana erişiminde, borç ödemelerinde ve nakit akışında sorunlar ortaya çıkmaya başladığını belirtti.

Zeybek'in paylaştığı rakamlara göre, eylülde yatırım fonlarının toplam portföy değeri 1 trilyon 740 milyar lira, para piyasası fonlarının portföy değeri ise 570 milyar lira geriledi. Aynı ay borsada sanayi sektörünün portföy değeri yüzde 23,24, teknoloji sektörünün portföy değeri yüzde 27,78 azaldı. BIST 100 endeksinin eylülde yüzde 16,65, ekimde ise yüzde 9,94 değer kaybettiğini aktaran Zeybek, iki aylık düşüşün yüzde 24,94'e ulaştığını kaydetti.

Özel sektör tahvillerinde de ödeme güçlükleri yaşandığını belirten Zeybek, yabancı yatırımcıların 15 Eylül sonrasında bu tahvillerdeki net satışlarının 1,3 milyar doları aştığını bildirdi. Zeybek, yabancı yatırımcıların artan riskler karşısında varlıklarını satarak piyasadan çekildiğini ifade etti.

"BU ZİNCİRİN SONUNDA BİNLERCE ÇALIŞANIN GEÇİM KAYNAĞI BULUNUYOR"

Zeybek, eylülde faaliyetlerine son veren 2 bin 212 şirketin 449'unun imalat sektöründe üretim yaptığını belirtti. Aynı ay işsiz sayısının 198 bin kişi arttığını, istihdam edilenlerin sayısının ise bir önceki aya göre 49 bin kişi azaldığını aktaran Zeybek, şu değerlendirmede bulundu:

"Finansman daralırsa şirketler borçlarını çevirmekte zorlanır. Şirketler ödeme yapamazsa tedarikçiler sıkışır. Tedarik zinciri bozulursa üretim, fabrikalar ve istihdam baskı altına girer. Bu zincirin sonunda binlerce çalışanın geçim kaynağı bulunuyor."

Zeybek, "Fon tokatçılığının faturası bu gidişle fabrikalara, işletmelere ve alın teriyle geçinen milyonlarca emekçiye kesilecek. İş işten geçmeden önlem alın" çağrısında bulundu.