Yeni Şampiyonlar Toplantısı Dalian'da Yapıldı - Son Dakika
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Yeni Şampiyonlar Toplantısı Dalian'da Yapıldı

Yeni Şampiyonlar Toplantısı Dalian\'da Yapıldı
25.06.2026 13:54
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17. Dünya Ekonomik Forumu, yapay zeka ve robotik temalı toplantısını Dalian'da gerçekleştirdi.

DALİAN, 25 Haziran (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun Yaz Davos'u olarak da bilinen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, 23-25 Haziran tarihlerinde Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde düzenlendi. Bu yıl "Büyük Ölçekte İnovasyon" temasıyla düzenlenen toplantıda, yapay zeka ve robotik ile ilgili 30'dan fazla konu ele alındı.

Kaynak: Xinhua

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Şampiyonlar Toplantısı Dalian'da Yapıldı - Son Dakika

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