Yeni Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliği

SALĞIK Bakanı Kemal Memişoğlu, sporcu sağlığını korumayı merkeze alan Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliği ile lisans süreçlerinin kolaylaştığını belirtti.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sporcu sağlığını korumayı merkeze alan ve lisans süreçlerini kolaylaştıran Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle; koruyucu spor hekimliğini önceleyen bir anlayışla, sporcularımızın sağlık risklerini erken aşamada tespit eden güçlü bir yapı oluşturuyoruz. Kişiye özel tarama ve sağlık kontrolü rehberimizi hayata geçiriyor; spora başlamadan önce detaylı muayene ve gerekli hallerde uzman hekim kontrollü ileri tetkik süreçlerini devreye alıyoruz. Düşük riskli branşlar, okul sporları ve sosyal aktiviteler için e-Nabız üzerinden Sağlık Durum Belgesi alınabilmesini sağladık. Yeni düzenlenecek sporcu sağlık raporlarının geçerlilik süresini 3 yıla uzattık. Engelli sporcularımızın lisans işlemlerini, mevcut engelli sağlık kurulu raporlarıyla ek bir rapora gerek kalmadan yapabilmelerinin önünü açtık. Sporcularımızın ve spor camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.