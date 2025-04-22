Yeni Suriye'yi Birlikte İnşa Edeceğiz - Son Dakika
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Yeni Suriye'yi Birlikte İnşa Edeceğiz

Suriye'nin Doha Büyükelçiği Misyon Şefi Turkiyye, Türkiye ile yeni bir Suriye inşa etme vurgusu yaptı.

22.04.2025 12:02
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Suriye'nin Doha Büyükelçiliği Misyon Şefi Bilal Muhammed Turkiyye, Türkiye'yi her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, "Yeni bir Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Bilal Turkiyye, Suriye'nin Doha Büyükelçiliğinde AA muhabirine, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye devriminin sabırla bugünlere geldiğini dile getiren Bilal Turkiyye, "Bu özgürlük tüm Suriye'ye mübarek olsun" dedi.

Yeni dönemde Suriye halkının birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Bilal Turkiyye, "Suriye'nin yeniden imarı, devlet müesseselerinin yeniden tesisi ve mültecilerin ülkelerine güvenle dönebilmesi için kapsamlı bir çaba gerekiyor. Ancak halkımızın bu zorlukların üstesinden gelebilecek bilgi, birikim ve kararlılığa sahip olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

"Türkiye, devrimin ilk gününden bu yana yanımızda durdu"

Türkiye'nin Suriye devrimine verdiği desteği vurgulayan, Türk asıllı Bilal Turkiyye, "Türkiye, devrimin yaşandığı ilk günden beri özgürlük isteyen Suriye halkının yanında yer aldı. Türkiye ile 900 kilometreden fazla ortak sınırımızın yanı sıra derin tarihsel bağlarımız da var. Özellikle Türk gençleri manevi olarak her zaman yanımızda oldular. Suriye'nin Esad zulmünden kurtulmasında en az bizim kadar sevindiklerini gördüm. Türkiye, biz Suriyelilere hem kapılarını açtı hem de uluslararası alanda yanımızda oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin hala 4 milyona yakın Suriyeliyi misafir ettiğini hatırlatan Bilal Turkiyye, iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda bölgesel tehditlere karşı birlikte hareket edebileceğini belirterek, "Türkiye hem siyasi hem de askeri olarak NATO üyesi olan önemli bir ülke. Türk ve Suriye halkı kardeştir. Bu kardeşlik bağı, Suriye'nin yeniden yapılanmasında bizleri motive eden en önemli etkenlerden biri oldu" şeklinde konuştu.

"14 yıl boyunca her gün bugünün hayaliyle yaşadık"

Esed rejiminin devrilmesine dair yaşadığı duyguları da paylaşan Bilal Turkiyye, "Bu zaferin geldiği anlarda gözlerimize inanamadık. Yaşadığımız sevinç ve heyecan tarif edilemezdi. 14 yıl boyunca her gün bugünün hayaliyle yaşadık. Devrimin başarıya ulaşmasıyla birlikte çevremizden tebrikler almaya başladık. Gerçekten tarihi günlerdi" dedi.

Bilal Turkiyye, "Elhamdülillah, devrim güzel bir şekilde başarıya ulaştı. Şimdi önümüzde yeni bir Suriye'yi birlikte kurma sorumluluğu var. Ekonomi, güvenlik, eğitim ve sağlık gibi alanlarda önümüzde engeller var. Hepimiz el ele vererek bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Yeni Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Suriye'yi Birlikte İnşa Edeceğiz - Son Dakika

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