Yeni Tarım ve Kuraklık Politikaları Raporu Tanıtıldı
Yeni Tarım ve Kuraklık Politikaları Raporu Tanıtıldı

Yeni Tarım ve Kuraklık Politikaları Raporu Tanıtıldı
16.02.2026 21:02
Karabük Üniversitesi, organik tarım ve kuraklıkla mücadele politikalarını tanıttı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan "Türkiye Organik Tarım Politikası Raporu" ile "Türkiye Kuraklıkla Mücadele Politika Raporu" tanıtıldı.

KBÜ Safranbolu Kampüsü Taş Bina'da düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM'in 11. ve 12. politika raporlarını tanıttıklarını söyledi.

Çevre politikaları masasının çalıştığı iki önemli konudan birinin kuraklık olduğunu belirten Kırışık, "Kuraklık, sadece yaz aylarında konuştuğumuz bir konu olmaktan çıktı. Kış aylarındayız, kış aylarında kuraklık konuşuyoruz. Peki bu konuda ne yapmalıyız, nasıl hareket etmeliyiz, hangi yol haritasını izlemeliyiz? Buna mutlaka bilimsel açıdan bakmamız, incelememiz ve bunu bilimsel açıdan belirlememiz gerekiyordu, biz de çevre politikaları masamızda Türkiye'nin çevre alanında birinci gündem maddesi olan kuraklık konusunu ele aldık." dedi.

Kırışık, konuyla alakalı uzun süredir toplantılar ve analizler yaptıklarını dile getirerek, "Bu sürece çevre alanında yapmış olduğumuz çalışmalarla biz de katkı sunuyoruz ve birlikte hocalarımızla bu raporu son haline getirdik. Oldukça kapsamlı bir politika raporu oldu. Buradaki amacımız, hükümetimize, bakanlıklarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimize kuraklıkla mücadele konusunda yol haritası sunacak bir sistemi, bir politikayı ortaya koymaktı." ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında Karabük tarihinde en yaygın ve en geniş alanını etkileyen orman yangınlarının çıktığını ifade eden Kırışık, "Son derece zor günler yaşadık Karabük olarak. Biz, hemen o dönemlerde hemen orman politikaları masamızı oluşturduk, 'Orman Yangınlarını Önleme Politika Raporu' oluşturduk. Mücadele demiyorum, dikkat edelim, 'Önleme'. Çünkü önleme faaliyeti, mücadeleden çok daha kolay, çok daha basit ilkelere dayanıyor." diye konuştu.

"Türkiye olarak hastalıkları önleme politikaları uygulamalıyız"

Kırışık, KAPGEM'in ikinci raporunda yer alan organik tarım konusunun da dünyada son derece önemli hale geldiğini vurguladı.

Dünyadaki pek çok ülkenin mücadele yerine hastalıkları önleme politikası uyguladığına dikkati çeken Kırışık, "Biz de Türkiye olarak hastalıkları önleme politikaları uygulamalıyız. İşte organik tarım da hastalıkları önleme politikalarının en önemli aşamalarından birini oluşturuyor. İnşallah bugün çevre politikaları masamızın ikinci raporunu da birlikte sunacağız, kamuoyuna arz edeceğiz. Her iki rapor sürecimizde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Politika raporlarının sunumunun ardından sona eren toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder ile AFAD İl Müdürü Mustafa Avcı da katıldı.

Kaynak: AA

