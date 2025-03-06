Yeni Torba Kanun teklifi: Cezalar artıyor

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HABER: Emine DALFİDAN

(TBMM) – AK Parti, mali konularla ilgili yeni bir torba kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Karayolu Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle biletsiz yolcu taşıyanlara, yolcuları terminal ve duraklar dışında indirip bindirenlere uygulanan cezalar ile karayolu taşımacılığıyla ilgili artık günümüzde düşük miktarlarda kalan diğer idari para cezalarının artırılacak. Biletsiz yolcu taşıyanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza öngörülüyor. Gişelerden kaçak geçişlerinin önlenmesi amacıyla yabancı plakalı araçlar sisteme entegre edilecek ve para cezalarını gümrük kapılarında ödemeden yurt dışına çıkışları engellenecek. Son 10 yılda Türkiye'nin bu yolla kaçak geçişler nedeniyle 12-13 milyon dolar zarar ettiği belirtiliyor.

AK Parti'nin hazırlığını sürdürdüğü bazı kanunlarda değişiklik öngören toplam 15 maddelik torba kanunun yarın veya Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

ANKA HAber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, kanun teklifindeki temel düzenleme, "kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, taşımacıları, taşıma acentelerini, taşıma işleri komisyoncularını, nakliyat ambarı ve kargo işletmecilerini, taşıma işlerinde çalışanlar ile taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapıları ve benzerlerini" kapsayan ve bu alanla ilgili düzenlemeler içeren 2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşımacılığı Kanunu'nda yapılacak.

Uluslararası taşımacılıkla ilgili düzenlemelerin de yer aldığı kanun yolcu ve eşya taşımalarının, kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere uygun yapılmasını hüküm altına alıyor. Ayrıca yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz, eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamıyor.

4925 sayılı Karayolu Taşımacılığı Kanunu'nda yolcu ve eşya taşımacılığı ile ilgili konulardaki hükümlere aykırı davrananlara yönelik idari para cezalarının, günümüzde çok düşük kaldığı ve bu nedenle caydırıcılığı da yitirdiği gerekçesiyle artırılması planlanıyor. Bu kapsamda, biletsiz yolcu taşıyanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza öngörülüyor. Yolcuları, terminal ve ara duraklar dışında taşıyanlara uygulanan idari para cezalarının 1500 liradan 5 bin ile 50 bin TL'ye kadar çıkarılması planlanıyor.

Yabancı plakalı araçlar da sisteme entegre edilecek

Öte yandan, kanun teklifinde gişelerden kaçak geçen ancak kanunda öngörülen idari para cezasını ödemeden yurt dışına çıkış yapan otomobil, kamyon, tır gibi her türlü yabancı plakalı araçlarla ilgili de düzenlemeye gidiliyor. Yabancı plakalı araçlar da yerli araçlar gibi sisteme entegre edilecek ve gişelerden kaçak geçmeleri halinde gümrük kapılarında para cezalarını ödemeden yurt dışına çıkış yapamayacak.

Gişelerden kaçak geçen yabancı plakalı araçlar nedeniyle Türkiye'nin 2015'ten bu yana, 12-13 milyon dolarlık zarara uğradığı belirtiliyor.

EUROCONTROL havacılık tazminatları artırılıyor

Ayrıca, torba kanun teklifinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi çalışanlarına EUROCONTROL kapsamında ödenen havacılık tazminatının da artırılmasına yönelik düzenleme yapılacağı öğrenildi.

torba kanunda doğum yardımlarına ilişkin kalemin bütçede yer almasına ilişkin teknik bir düzenleme de yer alacak.