Yeni Yemek Sipariş Düzenlemesi

10.03.2026 16:45
Ticaret Bakanlığı, restoranları korumak için yemek sipariş platformlarına düzenleme getirdi.

(ANKARA) – Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, yemek sipariş platformlarıyla çalışan restoranlardan gelen şikayetler üzerine yeni bir düzenleme hayata geçirildiğini açıkladı. Kaplan, düzenlemeyle platformların restoranlardan aldığı komisyon ve hizmet bedellerinin açık şekilde gösterileceğini, restoranların kampanya ve indirimlere zorlanamayacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yemek sipariş platformlarıyla çalışan restoranlara ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Kaplan, paylaşımında, "Vatandaşın ve dürüst esnafın hakkını korumaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaplan, restoranlardan gelen şikayetlerin dikkate alındığını belirterek, "Yemek sipariş platformlarıyla çalışan restoranlardan gelen şikayetleri dikkate alarak önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik" dedi.

Yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaşan Kaplan, "Platformların restoranlardan aldığı komisyon ve hizmet bedelleri artık açık ve ayrıntılı şekilde gösterilecek. Asli hizmetler için restoranlardan ilave ücret alınamayacak. Restoranlar kampanya ve indirimlere zorlanamayacak. Kampanya ve komisyon uygulamaları şeffaf ve anlaşılır olacak" ifadelerini kullandı.

Kaplan, düzenlemenin amacına ilişkin ise "Amacımız; hem esnafımızın emeğini korumak, hem de vatandaşımızın adil ve şeffaf bir piyasa ortamında hizmet almasını sağlamak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan paylaşımını, "Bu uğurda, bıkmadan, vazgeçmeden çalışmaya devam. Çünkü 'Aşk ile koşan yorulmaz'" sözleriyle tamamladı.

