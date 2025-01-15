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Yeni Yol Grubu'na Destek Mesajları

Yeni Yol Grubu\'na Destek Mesajları

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, Yeni Yol Grubu'na başarı dileklerini iletti.

15.01.2025 23:44
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(ANKARA) - TBMM'de grup olabilmek için kurulan "çatı parti" Yeni Yol'da yer almayacak olan DEVA, Gelecek ve Saadet Partililer, Yeni Yol'a destek mesajı paylaştı.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin 'çatı partisi' Yeni Yol, TBMM'de grup oluşturdu. Grup'ta yer almayan siyasetçiler, Yeni Yol Grubu'nun hayırlı olması dileğinde bulundu.

Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Selim Temurci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Temurci: Yeni grubun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum

"1,5 yılı aşkın bir süredir Gelecek-Saadet grubunun Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki tek üyesi olarak parlamento faaliyetlerimi sürdürdüm. 12. Kalkınma Planı, Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri ve birçok kanun teklifinde ülkemizin ve milletimizin ali menfaatleri doğrultusunda maksimum katkıyı sunmaya gayret ettim. Bizim için öğretici ve verimli bir sürecin bugün itibariyle sonuna gelmiş olduk.

Bugün, Deva-Saadet-Gelecek Partilerimizin kurduğu 'Yeni Yol Grubu' ilk grup toplantısını gerçekleştirerek TBMM'de faaliyetlerine başlamıştır. Yeni grubun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle, Genel Başkanımız ve yetkili kurullarımızla yaptığımız istişareler neticesinde kurulan bu yeni grupta yer almayacağımı kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Ülkemizin huzur ve refahı, daha güçlü bir demokrasi ve hukuk devleti için, milletin meclisinde milletimizin sesi olmaya var gücümüzle devam edeceğiz."

Evrim Rızvanoğlu: Görevimi DEVA Partisi çatısı altında sürdürmeye devam edeceğim

Yeni Yol Grubu'nun çalışmalarına başarılar dileyen DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, "Bugün, üç siyasi partinin iş birliğiyle kurulan Yeni Yol Grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup olarak çalışmalarına başlamıştır. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan ile yaptığımız kapsamlı görüşmeler doğrultusunda, İstanbul 2. Bölge Milletvekili olarak, görevimi DEVA Partisi çatısı altında sürdürmeye devam edecek ve yeni oluşumda yer almayacağım. Yeni kurulan Yeni Yol Grubu'na Meclis çalışmalarında başarılar diler, bu süreçte tüm girişimlerin ülkemiz ve milletimiz için faydalı sonuçlar doğurmasını temenni ederim." mesajını paylaştı.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ve Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin de sosyal medya hesaplarından 'hayırlı olsun mesajı' paylaşmışlardı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Yol Grubu'na Destek Mesajları - Son Dakika

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